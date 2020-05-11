İmmün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi

Kastamonu Devlet Hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan ve immün plazma tedavisi uygulanan 45 yaşındaki Can'ın tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan Can, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Uzm. Dr. Emine Zülal Bostancı Can, yaptığı açıklamada, hastaları Can'ın immün plazma tedavisi görüp taburcu olan ikinci hasta olduğunu söyledi.
Zor bir süreci geride bıraktıklarını kaydeden doktor Can, "Tosya Devlet Hastanesinden hastanemize başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma aldık. Yaklaşık 12 gün solunum destek cihazına bağlı olarak takip ettik. İmmün plazma tedavisi uyguladık. Yaklaşık 20 gün hastanemizde tedavi gördü. Kastamonu Devlet Hastanesi adına solunum cihazına bağlanıp plazma tedavisi uygulanıp taburcu edilen ikinci hastamız. Bizim için umut ışığı oldu." dedi.
Hasta Süleyman Can ise sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Allah'a şükür bu hastalığı da yendik ve sağlığıma kavuştum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hastalığı nasıl kaptığımı bilmiyorum. Tedavi süreci çok güzel geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyileştiğim zaman ilk iş olarak immün plazma bağışında bulunacağım. Çocuklarıma kavuşacağım için çok mutluyum." diye konuştu.
Kastamonu Devlet Hastanesi Kan Bankası Sorumlusu Haydar Zerde de ihtiyaç sahibi hastalar için Kızılay'dan plazma getirdiklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığının yaptığı proje kapsamında olası donörleri sistemde görüyoruz. Bu kişileri plazma bağışı için Ankara'ya götürüyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hastanemizde de şu ana kadar ihtiyacımız olan tüm plazma ihtiyaçlarımızı karşıladık. Kızılay bize bu konuda destek verdi." ifadelerini kullandı.
Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ise Süleyman Can'ın immün plazma tedavisi ile hayata tutunduğuna işaret ederek "Kızılay Genel Merkezi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan iş birliği kapsamında hastamıza plazma transferi yapıldı. Yoğun bakımdaki hastamız iyileşti ve bugün taburcu oluyor. Kovid 19 hastalığına yakalanıp da tedavi olan hastalarımızın plazma bağışına müracaat etmesini istiyoruz. Çünkü bu hastalığın başka da bilinen bir tedavisi yok. İnsanları plazma vermeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.
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