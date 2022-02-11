İMMİB'den ihracata 6.7 milyar dolarlık katkı

AA

İMMİB, faaliyet alanında yer alan sektörlerin, ocak ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını paylaştı.

Buna göre, Türkiye’nin toplam ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3'lük artışla 17,6 milyar dolara taşıdığı dönemde, İMMİB bünyesindeki sektörler ihracatını ülkenin ihracat büyümesini yaklaşık iki katına çıkarmayı başararak yüzde 34‘lük artışla 6,7 milyar dolara taşıdı.

Kimya sektörü ocak ayında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 30,1 artırarak 2,1 milyar dolara taşıdı. Kimya sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 12,1 olurken ana pazar Hollanda oldu.

Çelik sektörü ise bu dönemde ihracatını yüzde 54,9 artırdı ve 1,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörün ocak ayı Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 9,3’e ulaştı. Bu dönemde en çok ihracat artışı yine çelik sektöründe gerçekleşti.

Aynı dönemde ihracatını yüzde 48,3 artıran ve 1,1 milyar dolarlık ihracat kaydeden metaller sektörünün Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 6,4’e dayandı. Sektörün lider pazarında ise Almanya yer aldı.

Elektrik elektronik sektöründe ocak ayında yaşanan ihracat artışı yüzde 9,9 oldu. Sektör 983 milyon dolarlık ihracata imza atarken Türkiye ihracatından yüzde 5,6’lık pay aldı ve sektörün lider pazarı Birleşik Krallık oldu.

Ocak ayında 498 milyon 221 bin dolarlık ihracatın yapıldığı madencilik sektörü ihracatını yüzde 41,3 artırdı. Türkiye ihracatından yüzde 2,8’lik pay alan sektörün ana pazarında Çin yer aldı.

Ocak ayında yüzde 8,4’lük artışla 359 milyon dolarlık ihracat kaydeden mücevher sektörü, Türkiye ihracatından yüzde 2’lik pay alırken sektörün lider pazarını ABD oluşturdu.

- "Türkiye’yi yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerde dünyanın tedarikçisi haline dönüştürebiliriz"

İMMİB Koordinatör Başkanı Adnan Aslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, birlik bünyesindeki 6 sektörle birlikte yeni yılın ilk ayında güçlü ihracat rakamlarına ulaştıklarını ifade etti.

Aslan, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5 milyar dolar olan ihracatımız bu yıl 6,7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracatımızda yüzde 34’lük artış elde ettik. Bu rakam ile Türkiye ocak ayı ihracat artışının da çok üstüne çıkmayı başardık.” dedi.

İMMİB bünyesinde yer alan birliklerle bugün Türkiye ihracatından yüzde 38,3’lük pay aldıklarını dile getiren Aslan, “İlk ayda elde ettiğimiz rakamlarla sektörlerimizin ve sanayicilerimizin morali oldukça yükseldi. Birlik olarak 2021 yılını ihracatta yüzde 50 artış ve 87 milyar dolar ile kapatmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Aslan, Türkiye’nin üretim gücünü her geçen gün artırdığını belirterek, şunları aktardı:

"Ülkemizin artan üretim gücüyle birlikte yüksek teknolojili ürün ihracatı da artıyor. Bunu da birlik bünyemizde yer alan sektörlerimizin ana pazarlarından kolayca görebiliyoruz. Üreticilerimiz ve sanayicilerimizin özellikle yüksek teknolojili ve kilogram başına ihracat değerini artıracak ürünlere odaklanması gerekiyor. İMMİB bünyesinde ve ülkemize ihracat girdisi sağlayan diğer tüm sektörlerimiz bunu başarırsa ihracatta her yıl ayrı bir rekor kırabilir, Türkiye’yi yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerde dünyanın tedarikçisi haline dönüştürebiliriz."