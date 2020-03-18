18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyada olduğu gibi Venezuel'da da koronavirüsle yoğun bir şekilde mücadele edilmeye çalışılıyor. Halihazırda son yıllarda büyük ekonomik sıkıntılar çeken ülkede bugün itibarıyla 36 koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. Para sıkıntısı çekilen ülkede İngiliz basınının aktardığına göre sağlık çalışanları bile maske ve eldiven bulmakta güçlük çekiyor.
İşte bu ortamda Nicolas Maduro liderliğindeki Venezuela hükümeti Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısını çaldı. IMF daha önce koronavirüs salgını sebebiyle 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıklamıştı.
Ancak dün gece bu 1 trilyon dolarlık kaynağın herkese açık olmadığı anlaşıldı. IMF Maduro yönetiminin uluslararası cami tarafından tanınmamasını gerekçe göstererek Venezuela'nın kredi talebini reddetti. Daha doğrusu talebi değerlendirmeye bile alamayacağını açıkladı.
BOSNA'YA 'KOŞULSUZ' DESTEK
Buna karşılık IMF, Bosna-Hersek'e ise 181 milyon dolarlık yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı. Söz konusu kredi desteğinin herhangi bir ön koşulunun olmayacağını belirtti.
2018 yılındaki tartışmalı seçimlerin ardından ocak 2019'da Maduro yeniden Venezuela başkanlık koltuğuna oturmuş ancak başta ABD olmak üzere birçok ülke seçimlerin adil ve şefaf gerçekleştirilmediği gerekçesiyle Maduro hükümetini tanımadığını açıklamıştı.
Türkiye ise Maduro hükümetini ülkenin resmi hükümeti olarak tanıyor.
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