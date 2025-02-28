IMF ve Ukrayna, 400 milyon dolarlık finansman için anlaştı - İş-Yaşam Haberleri

IMF ve Ukrayna, 400 milyon dolarlık finansman için anlaştı - İş-Yaşam Haberleri

Fondan yapılan açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin, 15,5 milyar dolarlık 4 yıllık finansman paketinin yedinci incelemesine ilişkin personel düzeyinde anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayına ve Ukrayna'nın ödemeler dengesi ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasına bağlı olarak ülkenin yaklaşık 400 milyon dolara erişebileceği kaydedildi.

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IMF'nin açıklamasında, son finansmanla birlikte program kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemelerin 10,1 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Savaşın Ukrayna halkı, ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır tahribat yaratmaya devam etmesi nedeniyle görünümün son derece belirsiz olmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, zorlu ortama rağmen programın kritik dış destek sayesinde yolunda ilerlediği bildirildi.