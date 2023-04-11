IMF Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 büyümesini yüzde 2.7, 2024 büyümesini ise yüzde 3.6 olarak öngördü.

IMF Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’nin yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF 2023 yılı Türkiye ortalama TÜFE tahminini de yüzde 50.6 olarak belirlerken, 2024’te ortalama TÜFE’nin yüzde 35.2’ye gerileyeceği tahmininde bulundu.

IMF Ekim ayında yayımladığı raporunda 2023 için ortalama TÜFE’yi yüzde 51.2, 2024’ü ise yüzde 24.2 olarak tahmin etmişti.

Kurum küresel büyüme tahminini de yüzde 2.9'dan yüzde 2.8'e düşürdü.