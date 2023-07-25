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        Haberler İş-Yaşam IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltirken, 2024 için yüzde 3'te sabit bıraktı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:48
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        IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
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        Türkiye'nin büyüme tahmini ise 2023 ve 2024 için yükseltildi.

        IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısını "Kısa Vadeli Dayanıklılık, Kalıcı Zorluklar" başlığıyla yayımladı.

        Raporda, Kovid-19 salgınından ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonraki küresel toparlanmanın yavaşladığına işaret edilerek, geçen yılki büyümeyi engelleyen güçlerin sürdüğüne dikkati çekildi.

        Hala yüksek olan enflasyonun hanehalkının satın alma gücünü aşındırmaya devam ettiği kaydedilen raporda, merkez bankalarının enflasyona karşı politika sıkılaştırmasının, borçlanma maliyetini yükselterek ekonomik aktiviteyi sınırladığı ifade edildi.

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        Raporda, özellikle dünyanın en fakir ülkeleri için salgın öncesi tahminlerle karşılaştırıldığında çıktı kayıplarının büyük olmaya devam ettiği vurgulandı.

        Ters rüzgarlara rağmen küresel ekonomik aktivitenin yılın ilk çeyreğinde hizmet sektörünün etkisiyle dirençli olduğuna değinilen raporda, imalat da dahil hizmet dışı sektörlerin zayıflık gösterdiği ve ikinci çeyreğe ilişkin yüksek frekanslı göstergelerin, faaliyette daha geniş bir yavaşlamaya işaret ettiği bildirildi.

        DAHA FAZLA ŞOK DURUMUNDA ENFLASYONUN YÜKSEK KALABİLECEĞİ UYARISI

        Raporda, uluslararası ticaret ile imalat sektöründeki talep ve üretim göstergelerinin tümünün daha fazla zayıflığa işaret ettiği belirtilerek, salgın sırasında biriken fazla tasarrufların, özellikle ABD'de olmak üzere gelişmiş ekonomilerde azaldığı, bunun da şoklara karşı korunmak için daha ince bir tampon anlamına geldiği kaydedildi.

        Ukrayna'daki savaşın şiddetlenmesi ve aşırı hava olayları gibi daha fazla şok meydana gelmesi durumunda enflasyonun yüksek kalabileceğine işaret edilen raporda, piyasaların merkez bankalarının daha fazla politika sıkılaştırmasına uyum sağlarken, finans sektöründeki çalkantının yeniden başlayabileceğinin altı çizildi.

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        Raporda, çoğu ekonomide önceliğin bir yandan finansal istikrarı sağlarken bir yandan da enflasyonu düşürmek olduğu, bu nedenle merkez bankalarının fiyat istikrarını yeniden tesis etmeye odaklanması gerektiği aktarıldı.

        Raporda, ABD'de borç limiti açmazının çözülmesinin ve yetkililerin ABD ile İsviçre bankacılığındaki türbülansı kontrol altına almak için attığı güçlü adımların finans sektörü risklerini azalttığına dikkati çekildi.

        2023 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 6,8'E ÇEKİLDİ

        IMF'nin raporunda, geçen yıl yüzde 3,5 büyüdüğü tahmin edilen dünya ekonomisinin, 2023 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

        Fon'un nisan ayında yayımladığı tahminlerde dünya ekonomisinin 2023'te yüzde 2,8 ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörülmüştü.

        Raporda, büyüme tahminin bir önceki rapora kıyasla daha yüksek olsa da tarihsel standartlara göre zayıf kaldığına dikkati çekilerek, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında politika faiz oranlarında yaptığı artışların ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam ettiği vurgulandı.

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        Küresel manşet enflasyonun 2022'deki yüzde 8,7'den 2023'te yüzde 6,8'e ve 2024'te yüzde 5,2'ye düşmesinin beklendiği aktarılan raporda, çekirdek enflasyonun da kademeli olarak düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

        IMF'nin nisan raporunda küresel enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 7 olmuştu.

        ABD BÜYÜME TAHMİNİ BU YIL İÇİN YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

        Raporda, geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

        IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

        Geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

        IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 1,4 büyüyeceği öngörülmüştü.

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        Raporda, daha önce bu yıl yüzde 0,1 küçülmesi öngörülen Almanya ekonomisinin, 2023'te yüzde 0,3 küçülmesinin beklendiği belirtilirken, Fransa ekonomisi ile ilgili büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e çıkarıldığı aktarıldı.

        İtalya ile ilgili büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltildiği kaydedilen raporda, İspanya ile ilgili büyüme tahmininin yüzde 1,5'ten yüzde 2,5'e çıkarıldığı bildirildi.

        Raporda, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin Almanya için yüzde 1,1'den yüzde 1,3'e ve İtalya için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, Fransa için yüzde 1,3 ve İspanya için yüzde 2'de sabit bırakıldığı kaydedildi.

        Daha önce bu yıl yüzde 0,3 daralması öngörülen İngiltere ekonomisinin yüzde 0,4 büyümesinin beklendiği aktarılan raporda, ülke ekonomisi için 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 1'de tutulduğu bildirildi.

        Raporda, söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentileri 2023 yılı için yüzde 1,3'ten yüzde 1,5'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 1,4 olarak korundu.

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        ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

        Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.

        Hindistan ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,9'dan yüzde 6,1'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için yüzde 6,3'te bırakıldığı kaydedilen raporda, Rusya ekonomisi ile ilgili büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,5'e çıkarılırken, gelecek yıl için değişim göstermeyerek yüzde 1,3 olduğu belirtildi.

        Raporda, bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisinin 2023 için yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıkarıldığı, 2024 yılı için yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indirildiği aktarıldı.

        TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ 2023 İÇİN YÜKSELTİLDİ

        Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

        IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

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