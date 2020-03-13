DHA

Uluslararası Para Fonu ( IMF) Sözcüsü Gerry Rice, petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmenin çok erken olduğunu, ancak IMF'nin önümüzdeki ay hem bu gelişmeyi hem de salgını yansıtan daha kesin tahminler yayınlayacağını açıkladı.

Rice, düzenlediği basın toplantısında, her durumda, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin, 2019 yılındaki yüzde 2.9 düzeyinin altına çekileceğini söyledi

Rice, IMF'nin İran dahil üye ülkelerden gelen koronavirüsle ilgili tüm yardım talepleriyle başa çıkmak için süratle çalıştığını söyledi.

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran, hastalıkla mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar değerinde acil mali yardım istedi.