IMF: "Pandemi yeni bir aşamaya girdi"

IMF, 18 Temmuz'da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayımladı.
Kovid-19'un dünya genelinde yayılmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "Pandemi yeni bir aşamaya girdi." değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu bildirildi.
- "Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek"
Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor." ifadesi kullanıldı.
Raporda, finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi.
Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.
- "Belirsizlik çok yüksek"
Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.
Çoğu G20 ekonomisinde geniş kapsamlı politika desteği sağlandığına dikkatin çekildiği raporda, politika yapıcıların dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.
Raporda, işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.
- Kolektif çaba vurgusu
Sağlık krizinin sona ermesi ve büyümenin yeniden canlandırılması için G20'nin kolektif çabalarının önemli olduğu vurgulanan raporda, politika yapıcıların salgınla mücadele için gerekli ürünlerle sağlık malzemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti altına almak için birlikte çalışması ve temel ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği ifade edildi.
Öte yandan IMF, G20 Eylem Planı Uygulama raporunu da yayımladı. G20'nin Kovid-19'un yayılmasını önlemek ve ekonomik etkisini sınırlamak için çalıştığının belirtildiği raporda, mali desteklerin sağlık hizmetleri, insanları ve firmaları desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.
Raporda, finansal sektör politikalarının piyasa güvenini desteklemeye ve zorlukları hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.
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