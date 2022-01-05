IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporuna yapacağı güncellemeyi, COVID-19'un Omicron varyantının etkilerinin ekonomik tahminlere yansıtılmasına imkan vermek için ertelediğini duyurdu.

IMF Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Dünya Ekonomik Görünümü güncellemesi, araştırma ekiplerimize COVID-19 salgını ile ilişkili son gelişmeleri ekonomik tahminlere dahil etme imkanı vermek için 25 Ocak'ta yayınlanacak" dedi.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Dünya Ekonomi Görünümü güncellemesinin 19 Ocak'ta yayınlanacağını ifade etmişti.

IMF, Ekim ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda küresel ekonomisinin 2021'de yüzde 5,9 ve 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.