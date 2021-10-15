IMF Japonya'nın büyüme oranını aşağı yönlü revize etti

IMF, Japon ekonomisine yönelik temmuz ayında açıkladığı büyüme tahminini 0,4 puan düşürerek yüzde 2,4'e indirdi.

Aşağı yönlü revizede, temmuz-eylül çeyreğinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Japonya'da ekonomik faaliyetlere etkisine dikkat çekildi.

Kyodo ajansı, başkent Tokyo ve çevresinde salgınla mücadele kapsamında nisan-eylül arasında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) Japon ekonomisini negatif etkilediğini bildirdi.

IMF'nin Japonya ekonomisi kapsamlı 2022 yılı büyüme tahmini ise 0,2 puan yükseltilerek yüzde 3,2'ye çıkarıldı.