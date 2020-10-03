IMF'den Yunanistan'a "borç" uyarısı

IMF'den yapılan açıklamada, Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokunun Yunanistan'ın ekonomik toparlanmasını kesintiye uğrattığına işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 7,9 daraldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ekonominin, orta vadede kademeli olarak toparlanmadan önce, 2020'de yüzde 9,5 küçülmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Önemli belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin Yunanistan ekonomisinin görünümünü gölgelemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, küresel turizmde kalıcı düşüşün eşlik ettiği uzun süreli salgının, görünümü önemli ölçüde kötüleştirdiği ancak aşının bulunması ve hızlı dağıtımının toparlanmaya yardımcı olabileceği ifade edildi.
Takipteki alacaklara ilişkin yeni dalga ortaya çıkabilir
Açıklamada, bankacılık sektörüne yönelik desteklerin ve denetimlerin gevşemesi halinde, takipteki alacak sorununda yeni bir dalganın ortaya çıkabileceği aktarıldı.
Yunanistan'ın orta vadeli kamu borcu geri ödeme kapasitesinin yeterli olmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Önemli olumsuz riskler ortaya çıkarsa, kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesi tehlikeye girebilir, bu da güçlü bir döngüsel mali düzenleme veya Avrupalı ortaklardan daha fazla destek gerektirir." değerlendirmesi yapıldı.
Çeşitli destek önlemlerinin salgının bankalar üzerindeki etkisini hafifleteceğine ve geciktireceğine değinilen açıklamada, ancak uzun zamandır süren zayıflıkları ele almak için kapsamlı bir stratejinin öncelik olmaya devam ettiği vurgulandı.
Yapısal reformların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu reformların güvenilir şekilde uygulanabilecek alanlarda hızlandırılması gerektiği kaydedildi.
4. Madde konsültasyonu nedir?
IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.
IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.
Bu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.
IMF heyetlerinin, Madde 4 Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, onay için IMF'nin Washington'daki Yönetim Kuruluna sunuluyor.
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