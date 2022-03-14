IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi

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IMF, 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanının onayı öncesi Ukrayna ekonomisine ilişkin hazırlanan raporu yayımladı.

Raporda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'da iç talebin keskin bir şekilde daralmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Ukrayna ekonomisinin bu yıl "derin" bir resesyon yaşayacağı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 10 küçüleceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, devam eden çatışmanın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde geniş bir yıkıma neden olduğu ve görünümü hızla kötüleştirdiği belirtilerek, artan fiziksel sermaye stoku kaybının ve kitlesel göçün, üretimde önemli ölçüde daralmaya, ticaret akışlarında bir çöküşe, vergi toplama kapasitesinin daha fazla azalmasına, mali ve dış pozisyonlarda daha büyük bir bozulmaya neden olabileceği aktarıldı.

IMF'nin raporunda, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen gibi savaş halindeki diğer ülkelerden gelen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine dayanılarak Ukrayna'da ekonomik üretimin yüzde 25 ila yüzde 35 oranında daralabileceği kaydedildi.

Ukrayna'nın 4,8 milyar dolarlık dış finansman açığına sahip olduğuna işaret edilen raporda, ülkenin finansman ihtiyaçlarının artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Ukrayna'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının 2022'de geçen yıla kıyasla 10 puan artarak yüzde 60'a yükselmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın büyük bir insani ve ekonomik şokla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, aşağı yönlü risklerin fazlasıyla yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, ülkede ödeme sisteminin çalışır, bankaların açık ve çoğunlukla likit durumda olduğu ancak nakit dağılımının bozulduğu aktarıldı.

Yetkililerin piyasaları ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için uygun acil durum önlemleri uyguladığına işaret edilen raporda, mevcut koşullarda uygun bir para politikasını uygulamanın çok zorlu olduğu kaydedildi.

IMF Yönetim Kurulu, 9 Mart'ta Ukrayna'ya yönelik 1,4 milyar tutarında acil durum finansman desteğini onaylamıştı.