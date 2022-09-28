IMF'den İngiltere'de vergi kesintisi paketine sert eleştiri: 'Geçim sıkıntısını ve şitsizlikleri artırır'
Uluslararası Para Fonu IMF, İngiltere hükümetinin vergi kesintisi planlarını açıkça eleştirdi ve önlemlerin büyük olasılıkla ülkedeki geçim sıkıntısı krizini daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Para Fonu IMF, İngiltere hükümetinin vergi kesintisi planlarını açıkça eleştirdi ve önlemlerin büyük olasılıkla ülkedeki geçim sıkıntısı krizini daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.
IMF alışılmadık derecede açık sözlü yazılı açıklamada, vergi kesintilerinin büyük ihtimalle eşitsizlikleri kötüleştireceğini ve fiyatları yükselten baskılara bir yenisini ekleyeceğini belirtti.
Piyasalar, şimdiden hükümetin planlarına tepki göstermiş ve sterlinin değerinde büyük düşüşler olmuştu.
Hükümet ise önlemlerin, ekonomik büyümeyi yeniden başlatacğını söylüyor.
Maliye bakanı Kwasi Kwarteng, ülkenin son 50 yıldan bu yana gördüğü vergi paketini Cuma günü açıklamıştı. 45 milyar sterlinlik vergi kesintisinin maliyetinin ek borçlarla karşılanması öngörülüyor.
IMF, küresel ekonominin istikrarı için çalışıyor ve rollerinden biri de ekonomik erken uyarı sistemi görevini yerine getirmek.
Açıklamada, pakette vergi kesintileriyle büyümenin amaçlandığı, ancak önlemlerin, İngiltere Merkez Bankası'nın düşürmeye çalıştığı fiyat yükselişi hızını artıracağı vugulandı.
IMF "Dahası, İngiltere'deki önlemlerin doğası büyük ihtimalle eşitsizliği de artıracak" dedi.
IMF, hükümetin 23 Kasım'da yayımlayacağı mali planın da "vergi önlemlerini, özellikle de yüksek gelirlilerin yararlandığı önlemleri yeniden gözden geçirmek için bir fırsat olduğunu" söyledi.
Hükümetin Cuma günü yaptığı açıklamalar, yatırımcıların sterlin ve İngiliz borç tahvillerini satmasına yol açtığı için ülkede mali kaos yarattı. Sterlinin değeri Pazartesi günü bir noktada rekor seviyede düşük düzeylere geldi.
Ülkenin en büyük banklaarı, belirsizlik nedeniyle bazı ev kredisi ürünlerini piyasadan çekti.
Hazine Bakanlığı "Ekonominin büyümesi ve herkesin yaşam standartların yükselmesi hedefine odaklıyız" açıklamasını yaptı.
BBC Ekonomi Editörü Faysal İslam "IMF'nın sert eleştirilerinin, dünyanın en başlıca maliye bakanlarındaki İngiltere'deki krizin büyük bir küresel ekonomik yavaşlamaya neden olabileceği kaygılarını yansıttığını" söylüyor.
'Derhal harekete geçilmeli'
İngiltere Merkez Bankası, sterlinin değerinin düşmesi karşısında faiz artırmaya hazırlıklı olduğu mesajını vermişti.
Bankanın Başekonomisti Huw Pill, son günlerdeki gelişmelere "tepkisiz kalamayacaklarını" söylemişti.
Kredi derecelendirme kurluşu Moody's de, İngiltere hükümetinin politikasının daha yüksek ve ısrarlı bütçe açıklarına" neden olacağının düşünüldüğünü belirtti.
Muhalefetteki İşçi Partisi'nden Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves de hükümete "derhal sorunları nasıl çözeceğini açıklaması" çağrısı yaptı "IMF'nin bu açıklaması hükümette alarm zillerinin çalmasına yol açmalı ve hükümet şimdi harekete geçmesi gerektiğini net bir şekilde anlamalı" dedi.
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IMF'den İngiltere'de vergi kesintisi paketine sert eleştiri: 'Geçim sıkıntısını ve şitsizlikleri artırır'/imf-den-ingiltere-de-vergi-kesintisi-paketine-sert-elestiri-gecim-sikintisini-ve-sitsizlikleri-artir-3524249
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