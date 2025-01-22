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        Haberler Ekonomi Para IMF'den gelişmekte olan ülkelere yapısal reform çağrısı - Para Haberleri

        IMF'den gelişmekte olan ülkelere yapısal reform çağrısı

        Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek seyredeceğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerin yapısal reformlara odaklanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:21
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        IMF'den gelişmekte olan ülkelere yapısal reform çağrısı
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        Gopinath, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) "Şoklar Arasında Gelişmekte Olan Ekonomiler" adlı panelde konuştu.

        Dayanıklılık ve makro istikrar açısından gelişmekte olan piyasaların son birkaç yılda çok iyi performans gösterdiğini ifade eden Gopinath, "Geçmişte, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını 450 baz puan artırsa, bir pandemi yaşansa ve enerji fiyatlarında büyük bir artış olsa gelişmekte olan piyasalarda çok daha fazla çalkantı olmasını beklerdik." dedi.

        Gopinath, IMF'de devamlı olarak nelerin kötü gidebileceği konusunda çeşitli senaryolar üzerine çalıştıklarını ancak çoğu zaman bu olumsuz senaryoların gerçekleşmediğini anlattı.

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        Özellikle 1990'lardan itibaren sağlam para politikası çerçevelerine, finans sektörü düzenlemelerine ve yabancı para biriminde aşırı borçlanılmamasına doğru bir geçiş yaşandığına işaret eden Gopinath, bu uygulamaların gelişmekte olan ülkelerin dayanıklılığını artırdığını vurguladı.

        Gopinath, gelişmekte olan piyasalara yönelik karşı rüzgarlar gelmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek seyretme ihtimali olan bir ortamdayız. ABD doları son birkaç ayda oldukça yükseldi ve şimdi daha güçlü. Ticaret politikası da değiştiği için buna uyum sağlanması gerekecek. Yani gelişmekte olan piyasaların başa çıkması gereken daha birçok sıkıntı var. Gelişmekte olan piyasaların buna karşı dayanıklılık inşa etmeleri gerekecek." diye konuştu.

        Gelişmekte olan piyasalarda kişi başına düşen GSYH büyümesinde önemli bir yavaşlama olduğunu dile getiren Gopinath, 2000'lerin başında kişi başına düşen GSYH büyümesinin yaklaşık yüzde 3,6 olduğunu, bunun pandemiden bu yana yarı yarıya azalarak yüzde 1,8'e düştüğünü anımsattı.

        Gopinath, bunun hem üretkenlik artışındaki yavaşlama hem de özel sektör yatırımlarındaki azalmadan kaynaklandığını belirterek, "Gelişmekte olan piyasaların bu durumu değiştirmeleri için yapısal reformlara yatırım yapması gerekiyor." değerlendirmesine bulundu.

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