IMF'den Fransa'ya bütçe açığı uyarısı

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), enerji krizinden etkilenen işletme ve haneleri kurtarmak için milyarlarca dolar harcayan Fransa'nın mali durumuna ilişkin rapor yayımladı.

Fransa'dan 2023'ün başından itibaren mali durumunu gözden geçirmesi ve ekonomisini konsolide etmesi istenilen raporda, elektrik ve gaz fiyatlarının dondurulması, enerji çekleri, akaryakıta uygulanan indirimler ve şirketlere sağlanan destekler nedeniyle Fransa'nın bir yıldır GSYH'nin yüzde 2'sinden fazla harcama yaptığı hatırlatıldı.

Raporda, hükümetin "neye mal olursa olsun" diyerek işsizliği ve işletmelerin kapanmasını önlemeye yönelik sağladığı desteğin, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük ölçüde bozulmuş kamu bütçesine, taşınması zor bir yük oluşturduğuna dikkat çekildi.

"Yaşanan 2 kriz ve etkisi azalmış salgına yönelik destekler Fransa'nın 2023 kamu bütçesini konsolide etmesini gerektiriyor" denilen raporda, Paris'in bunun yerine bütçe açığını düşürmeyi 2024'e ertelediğine işaret edildi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 0.75'TE BIRAKTI

Raporda, hükümeti bu yılki yüzde 4,9 bütçe açığından sonra gelecek yıl yüzde 5'lik bir kamu açığı beklediğine yer verildi ve Paris'in hedefinin komşularının olabildiğince erken davranmasının aksine, bu açığı ancak 2027'de yüzde 3'e düşürmek olduğunun altı çizildi.

IMF'nin enerji tedbirlerinin uzatılması, şirketlere uygulanan vergi indirimi nedeniyle Fransa için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 0,75'te bıraktığı kaydedilen raporda, enerji desteği ve vergi indirimlerine yönelik bir ertelemenin bütçe açığını önemli ölçüde düşüreceğine de atıf yapıldı.

Raporda, IMF'nin ayrıca hükümete, emeklilik yaşının düşürülmesi, işsizlik reformunun tamamlanması, fosil yakıtlar ve konut dahil itidalli harcamalara ve kamusal hizmetlere ilişkin yapısal reformlara odaklanmasını tavsiyesinde bulunuldu.