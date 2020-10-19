IMF'den "dijital para" uyarısı

Uluslararası Para Fonu ( IMF),dijital paraların, faydalarının yanı sıra bazı risk ve zorlukları da beraberinde getirebileceğini belirterek, "Yerel yönetimlerin para politikası yürütme yeteneklerini azaltabilir. Uygun önlemler olmadan yasa dışı para akışlarını kolaylaştırabilir, düzenleyici makamların döviz kısıtlamalarını ve sermaye akışı yönetimi önlemlerini uygulamasını zorlaştırabilir." uyarısında bulundu.
IMF, "Sınırlar Ötesi Dijital Para- Makro Finansal Etkiler" başlıklı bir rapor yayımladı.
Raporda, dijital teknolojilerde hızla devam eden ilerlemenin hem yurt içi hem de uluslararası işlemler için yeni dijital para biçimlerinin benimsenme olasılığını artırdığına vurgu yapıldı.
Bunların; merkez bankası dijital para birimleri ve büyük teknolojik şirketler veya platformları tarafından önerilen küresel sabit kripto paralar (stablecoin) olduğu belirtilen raporda, dijitalleşmenin geleneksel dinamiklerden farklı şekillerde para birimlerinin uluslararası kullanımını teşvik edebileceği kaydedildi.
ÖDEMELERİ E-POSTA GÖNDERMEK KADAR KOLAYLAŞTIRABİLİR
Raporda, merkez bankası dijital para birimleri ve sabit kripto paraların, rekabeti artırarak işlem maliyetini düşüreceği, hizmetlere erişimi genişleteceği, mobil cihazlar aracılığıyla finansal katılımı teşvik edeceği ve küresel ölçekte sosyal ağ ve e-ticaret platformlarında sunulan tamamlayıcı hizmetlerin önünü açacağı bildirildi.
Ülkeler arası işlemler için dijital para birimleri ve sabit kripto paraları kullanmanın faydalarının aşikar olduğu vurgulanan raporda, sınırlar arası ödeme veya para transferi yapmanın, e-posta göndermek kadar kolay olabileceği belirtildi.
RİSK VE ZORLUKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR
Raporda, küresel ölçekte, dijital para birimleri ve sabit kripto paraların benimsenmesiyle kur rekabetinin, daha uzun vadede gelişmiş risk paylaşımına neden olabileceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Sınırlar ötesi dijital paranın benimsenmesi riskler ve politika zorluklarını da beraberinde getiriyor. Yabancı dijital para birimleri ve sabit kripto paralar, döviz ikamesi için baskıları artırabilir ve döviz uyumsuzluklarından kaynaklanan zafiyetleri kötüleştirebilir. Yerel yönetimlerin para politikası yürütme yeteneklerini azaltabilir. Uygun önlemler olmadan yasa dışı para akışlarını kolaylaştırabilir ve düzenleyici makamların döviz kısıtlamaları ile sermaye akışı yönetimi önlemlerini uygulamasını zorlaştırabilir."
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