IMF'den Çin ekonomisi için "yapısal reform" vurgusu

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.
Açıklamada, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almaya yönelik önlemler ve politika eylemlerinin etkisiyle hızlı şekilde toparlanmaya devam ettiğinin altı çizilerek, "Ekonomik büyümenin 2020'de yüzde 1,9 ve 2021'de yüzde 8,2 olması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
- "Dengeli toparlanma için makroekonomik politikalar destekleyici kalmalı"
Gelecek yıl kısmen genişleyen makroekonomik politikaların dengeli bir toparlanmaya yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Daha fazla yapısal reform, finansal riskleri sınırlamaya, daha yeşil ve daha kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeye ve dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Çin'in aşıya erişimi genişletmeye yönelik uluslararası çabaları destekleyerek, iklim değişikliğiyle mücadele ederek, küresel altyapı yatırımları için sürdürülebilir finansman ve düşük gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesini sağlayarak uluslararası topluluğun küresel ekonominin karşılaştığı bazı büyük zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.
IMF Başkan Yardımcısı Geoffrey Okamoto, konuya ilişkin açıklamasında, ekonomik görünümün artan finansal kırılganlıklar ve giderek zorlaşan dış ortamdan kaynaklanan olumsuz risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Maliye politikasının biraz genişletici kalması gerektiğini kaydeden Okamoto, "Dengeli bir toparlanma sağlamak için makroekonomik politikaların destekleyici kalması ve etkinliklerinin artırılması gerekir." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!