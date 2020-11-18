IMF'den Alman ekonomisi için "Kovid-19 krizinde iyi not" değerlendirmesi:

IMF'den yapılan açıklamada, iki haftalık analizin ardından Alman ekonomisine ilişkin 4. Madde Konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.
Açıklamada, Almanya’nın Kovid-19 salgınında hem sağlık sisteminde ve hem de ekonomik yardımlarda "erken" ve "güçlü" şekilde harekete geçtiğinin altı çizilerek, "Almanya, Kovid-19 salgının ilk dalgasını nispeten iyi bir şekilde yönetti. Salgın sosyal yaşama ve ekonomik faaliyetlere büyük bir zarar verirken, erken ve güçlü bir halk sağlığı ve ekonomik politika müdahalesi, ekonomideki daralmanın Avrupa’nın diğer büyük ekonomilerinin çok altında bir seviyeye çekilmesine yardımcı oldu.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Daha önceki raporunda Alman ekonomisinin 2020’de yüzde 6 daralacağını tahmin eden IMF, bu değerlendirmede, Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık 5,5 daralacağını ve gelecek yıl kısmen toparlanacağını bildirdi.
Alman ekonomisinin 2022’den önce Kovid-19 krizi öncesi seviyeye dönmesinin beklenmediği belirtilen açıklamada, "Ekonomik görünüme ilişkin riskler mevcut." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Alman ekonomisine yönelik mevcut riskler arasında, Kovid-19’da ikinci dalganın kontrol altına alınamaması durumunda daha sert ve uzun kamu tedbirlerini gerekli kılabilmesi, anlaşmasız Brexit ve küresel ticaret gerilimlerinin yeniden artması gösterildi.
“Küresel ekonomiye yönelik diğer şoklar da Almanya’nın açık ve ticarete (ihracata) dayalı ekonomisine baskı uygulayabilir” ifadesine yer verilen açıklamada, Kovid-19 aşısında hızlı gelişmenin ülkede ekonomik faaliyetlerin daha çabuk toparlanmasına izin vereceğine vurgu yapıldı.
IMF’nin açıklamasında, Alman finans sektörünün Kovid-19 krizinde önemli bir rol oynadığına yer verilerek, Alman bankacılık sektörünün kar ve sermaye açısından önemli bir darbe almasının muhtemel olduğu, ancak temel ekonomik görünüm altında sektörün genel olarak esnekliğini koruduğu ifade edildi.
Birçok ülkenin ekonomi politikalarını düzenli olarak analiz eden ve tavsiyelerde bulunan IMF, Almanya'ya da Kovid-19 krizi nedeniyle gevşek mali politikasını ekonomide sürdürülebilir bir toparlanma kanıtı görünene kadar sürdürmesini tavsiye etti.
IMF, tüm kriz senaryolarında Almanya’nın kamu borcunun sürdürülebilir kaldığını belirterek, ülkede iş gücü piyasasında bozulmalardan kaçınmak için Alman şirketlere daha fazla yardım önerdi.
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