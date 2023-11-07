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        Haberler Ekonomi Para IMF, Çin'e ilişkin büyüme tahminini yükseltti - Para Haberleri

        IMF, Çin'e ilişkin büyüme tahminini yükseltti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,4'e, gelecek yıl için de yüzde 4,6'ya yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:54
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        IMF, Çin'e ilişkin büyüme tahminini yükseltti
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        IMF açıklamasında, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

        Çin'in Kovid-19 sonrasında güçlü toparlanma sergilediğine işaret edilen açıklamada, "Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,4 büyüyeceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, emlak piyasasındaki zayıflığın devam etmesi ve dış talebin azalması nedeniyle büyümenin 2024'te yüzde 4,6'ya gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

        Çin'de yakın vadeli beklentileri artırmak için devam eden emlak sektörü düzenlemelerinden kaynaklanan riskleri kontrol altına alacak ve yerel yönetim borcunu yönetecek bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, destekleyici makroekonomik politikaların bu çabaları tamamlaması gerektiği bildirildi.

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        Açıklamada, verimliliği artırmayı ve karbondan arındırmayı desteklemeyi amaçlayan geniş tabanlı piyasa yanlısı yapısal reformların büyümeyi destekleyebileceği ifade edildi.

        Son ekonomik büyüme öngörülerinin beklenenden daha güçlü 3. çeyrek sonuçları ve son politika açıklamaları nedeniyle yapıldığı belirtilen açıklamada, Çin büyümesinin ekim ayında Dünya Ekonomik Görünümü tahminlerine göre hem 2023 hem de 2024'te yüzde 0,4 puanlık yukarı yönlü revizyonları içerdiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

        IMF'in önceki Dünya Ekonomik Görünümü tahminlerinde Çin'in 2023'te yüzde 5, 2024'te yüzde 4,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

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