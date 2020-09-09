IMF Başkanı Georgieva: "Dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri görüyoruz"

Georgieva, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kovid-19 dönemi ve sonrasında kalkınmanın finansmanı konulu etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında küresel ekonomik görünüme odaklanan Georgieva, mayıs ayından bu yana gelen verilerin daha "az kasvetli" bir tablo çizdiğine işaret etti.
- "Merkez bankaları mucizeler yarattı"
Georgieva, "Dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri görüyoruz." ifadesini kullandı.
Bazı gelişmiş ekonomilerin görünümünün tahmin edilenden daha az kötü olduğunu aktaran Georgieva, Çin'in beklenenden biraz daha hızlı toparlandığını kaydetti.
Georgieva, politika müdahalelerinin dünya ekonomisini desteklediğini belirterek, "Buna 11 trilyon dolarlık mali önlem dahil. Merkez bankaları büyük miktarlarda likidite enjekte etmek ve ulusal ekonomileri ile diğer ülkelerin ekonomilerini desteklemek için mucizeler yarattı." değerlendirmesinde bulundu.
- Dünya ekonomisinde 12 trilyon dolarlık kayıp beklentisi
IMF'nin de güçlü müdahalenin bir parçası olduğuna dikkati çeken Georgieva, fonun tarihinde 80'den fazla ülkeyi acil durum finansmanı ve düzenli kredi programları aracılığıyla hiç bu kadar hızlı bir şekilde desteklemediğini aktardı.
Georgieva, ekonominin düzeldiğini görene kadar destek sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Yalnızca kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz. Dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl 12 trilyon dolar kaybedeceğini söyleyebileceğimiz bir noktadayız." ifadesini kullandı.
Gelişmiş ekonomilerde desteğin sürdürülmesinin biraz daha kolay ve düşük faiz oranlarıyla daha karşılanabilir olduğunu aktaran Georgieva, gelişmekte olan ekonomiler ve daha zayıf temellere sahip yükselen piyasalar için finansmanın artırılması amacıyla birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.
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