İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay son yolculuğuna uğurlandı

AA

İrfan Küçükay için İMES’in İstanbul Ümraniye'de bulunan Dudullu yerleşkesindeki İMES OSB Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarıyla AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı.

İMES OSB'nin Kurucu Başkanı Süheyl Erboz, yaptığı konuşmada, sanayiciler için üzüntülü bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çok büyük projeleri olan bir başkanımızdı. Türk sanayicisinin ve hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Burada kılınan namazın ardından Küçükayı'ın cenazesi, Anadolu Kavağı'nda bulunan aile kabristanlığında defnedildi.