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        İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 İMEİ kaydı nasıl yapılıyor?

        Türkçe olarak Uluslararası Mobil Cihaz Kodu anlamına gelen IMEI kayıt tutarının artırıldığı açıklandı. Yurt dışından telefon alan ve almayı düşünen binlerce vatandaş; İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek ve IMEI kaydı nasıl yapılıyor sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, IMEI kayıt ücreti ile ilgili tüm bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 09:53
        • 1

          Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde tutar artışına gidildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanan artış sonrası IMEI kayıt ücreti de artmış oldu. Konuyla ilgili vatandaşlar, yeni IMEI kayıt ücretinin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak. 

        • 3

          IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

          Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

        • 4

          YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

          Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

          E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

        • 5

          T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

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