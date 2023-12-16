IMDb'ye göre 2023'ün en iyi filmleri seçildi
Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler sunan IMDb, geçtiğimiz günlerde 2023 yılının en iyi filmlerini seçti. Yılın en iyi filmleri arasında bu sene vizyona giren birçok yapım yer aldı
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1. OPPENHEIMER
Christoper Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Cillian Murphy'nin yer aldığı filminde J. Robert Oppenheimer'ın atom bombasını icat ederken yaşadığı olayları konu alıyor. IMDb puanı: 8.4
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2. BARBIE
Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı Barbie filminde başrol olarak Margot Robbie ve Ryan Gosling ön plana çıkıyor. Barbie filminin IMDb puanı: 7.0
- 3
3. GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 3
Başrollerinde Chris Patt, Chukwudi Iwuji ve Bradley Cooper'ın yer aldığı devam filminin IMDb puanı: 7.9
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- 4
4. THE LITTLE MERMAID
Halle Balley'nin başrol olduğu filmin yönetmenliğini Rob Marshall üstlendi. Filmin IMDb puanı: 7.2
- 5
5. JOHN WICK: CHAPTER 4
John Wick serisinin devam filminde Keanu Reeves'ın aksiyon dolu sahneleri seyirci ile bütünleşiyor. Filmin IMDb puanı: 7.7
- 6
6. THE SUPER MARIO BROS. MOVIE
The Süper Mario dijital oyunundan ilham alınarak çekilen "The Super Mario Bros. Movie"nin IMDb puanı: 7.1
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- 7
7. FIVE NIGHTS AT FREDDY'S
Korku temalı video oyunundan esinlenilen filmgece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu ediyor. IMDb puanı: 5.5
- 8
8. SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE
Marvel'in üstlendiği yapım Spider-Man'nin animasyon versiyonu olarak geçiyor. Filmin IMDb puanı: 8.7
- 9
9. KILLERS OF THE FLOWER MOON
Ünlü yönetmen Martin Scorsese'in yapımı "Killers Of The Flower Moon" filminin başrolünde Leonardo DiCaprio yer alıyor. Filmin IMDb puanı: 7.9
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10. THE FLASH
IMDb puanı: 6.7 olan filmin başrolünde Ezra Miller yer alıyor.
Kaynak: IMDb