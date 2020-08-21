İmdat Ersoy kimdir? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İmdat Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından sosyal medyada merak uyandırdı. İşte İmdat Ersoy'un hayatı hakkında...

İMDAT ERSOY KİMDİR?

İmdat Ersoy, 1973 yılında Almanya'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Ersoy, 1996 yılında lisans eğitimini tamamladı.

1997 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında müfettiş yardımcısı görevinde bulunan İmdat Ersoy, daha sonra yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığında sırasıyla müfettiş, başmüfettiş ve teftiş kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2006-2007 yılları arasında A.B.D.’de Elektronik Ticaret Hukuku alanında incelemelerde bulundu. 2008-2011 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 28.11.2011 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na Kurul üyesi olarak atandı.

Evli 2 çocuk babası. İngilizce ve Almanca bilmektedir.