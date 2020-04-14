"İmdada yetişenler"in koronavirüs mesaisi

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan 112 Acil Servis çalışanları, toplum sağlığı için hayatlarını hiçe sayarak ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.
AA muhabiri, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının pandemiye karşı yürüttüğü zorlu mesaiyi görüntüledi.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana özveriyle görev yapan 112 Acil Servis çalışanları, yardım bekleyenlere hizmet vermek için üstün çaba sarf ediyor.
Kovid-19 şüphesiyle başvuranlarla ilk teması kuran ekipler, vatandaşlardan pandemiyi göz önünde bulundurarak bilinçli davranmalarını istiyor.
Toplum sağlığı için hayatlarını hiçe sayarak görevlerini sürdüren sağlıkçılar, en çok da virüs kapıp evlerindeki yaşlı ve çocuk aile bireylerine bulaştırmaktan endişe ediyor.
Sağlık görevlilerinin bir kısmı mesainin ardından kişisel temizliği en üst seviyede uygulayıp evde farklı bir odada zamanını geçirirken, bazıları da eş ve çocuklarıyla temastan kaçınarak korunmaya ve çevresindekileri korumaya çalışıyor.
- "İmdada yetişiyoruz"
Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli acil tıp teknisyeni (ATT) Hüseyin Alioğlu, AA muhabirine, sağlık sektörünün yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi.
"Vatandaşlarımızın canı bize emanet. Acil yardım bekleyenlerin imdadına yetişiyoruz." diyen Alioğlu, salgın sürecinin, devlet ve milletin el ele vermesiyle atlatılacağını belirtti.
Kendinden çok eşi ve çocuklarına virüs bulaştırmaktan korktuğunu ifade eden Alioğlu, "Kendimi evin bir odasında izole ederek, çoluk çocukla irtibatı kesiyorum." diye konuştu.
- "İki yaşındaki çocuğumdan uzak durmak zorundayım"
ATT Nergiz Bulut da mesleğini severek yaptığını ifade ederek, "Bizler, pandemi koşullarında sizler için çalışıyoruz. Lütfen sizler de bizim için evinizde kalın." dedi.
Vatandaşlarının bu süreçte bilinçli hareket etmesinin motivasyonlarını artırdığına işaret eden Bulut, "Bilinçli hareket etmeyenler ise emeklerimizin boşa gittiği hissi uyandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Üç çocuğu bulunduğunu anlatan Bulut, şunları kaydetti:
"Kendi canımdan değil de çocuklarım, eşim ve aileme benim yüzümden zarar gelmesinden korkuyorum. İki yaşında çocuğum, eve gittiğimde 'anne' diyerek bana koşuyor ve ben ondan uzak durmak zorunda kalıyorum."
- "Aileme virüs taşımaktan korkuyorum"
Paramedik İsmail Karagöz de ailesine virüs taşımaktan korktuğuna değindi.
"Mesai sonrasında eve gittiğimde hummalı bir kişisel temizlik yapıyorum, aile fertleriyle daha sonra görüşüyorum." diyen Karagöz, devletin ve milletin desteğinin ise moral ve motivasyonlarını artırdığını söyledi.
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