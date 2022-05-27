İmara aykırı yapılar yıkılıyor

AA

Sabah saatlerinde iş makineleri ile başlayan yıkım nedeniyle jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık 3 yılda 700'e yakın kaçak yapının yıkıldığı, 2 bin 482 yapıda mühürleme işlemi uygulandığı ve 570 yapının da yıkım programına alındığı öğrenildi.