Türkiye'de son dönemde gündemden düşmeyen İmar Barışından bugüne kadar binlerce vatandaş yararlandı. İmar barışı başvurusunda bulunmayı düşünen pek çok vatandaş ise son başvuru tarihini merak ediyor.

Peki İmar Barışında son gün ne zaman? İşte detaylar...

Daha önce 30 Haziran 2019'da sona ermesi planlanan İmar Barışı 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete´de yayımlanan kararda, 31 Aralık 2017´den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.