29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İmar barışı ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İmar Barışı ödeme ne zaman sona eriyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ziraat Bankası, Halk ve Vakıfbank kayıt belgesi bedeli ödemeleri için bu hafta sonu da alınmaya devam edeceğini bildirdi. Peki, imar barışı ödeme süresi uzatılacak mı?
İMAR BARIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ziraat Bankası, imar barışı ne zaman bitiyor sorusuna karşılık açıklamada bulundu.
“İmar Barışı’ndan faydalanmak için 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunan vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarih 30 Haziran 2019’dur.
Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar gerçekleştireceği ödemelerle ile ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edeceklerdir.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecektir” denildi.
İMAR BARIŞINDA ÇİFTE TALEP
nkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.
Baran, yazılı açıklamasında, imar barışında son ödeme tarihinin 30 Haziran olduğunu hatırlattı. 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapıları kapsayan imar barışının birçok kesimi ilgilendirdiğini belirten Baran, 15 Haziran'a kadar 10 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğunu bildirdi. Baran, yapı kayıt belgesi bedelleri için de son ödeme tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini anımsatarak, reel sektörün ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme yapılması beklentisi içinde olduğunu vurguladı.
İmar barışı uygulamasına, konutların yanı sıra üretim tesisleri ve ticari binalar için de başvuruda bulunulduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:
"Bu binaların bedellerinin yüksek olması sebebiyle yapı kayıt belge bedelleri de yüksek olabiliyor. Reel sektörün finansman ihtiyacı göz önünde bulundurularak ödeme sürelerinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır."
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