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Ankara’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen şüpheli T.G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılık şüpheli T.G.’yi tehdit suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Savcılık, şüpheli T.G.’nin müştekiye karşı ısrarlı ve zincirleme şekilde sarf ettiği sözlerin içeriği ve mağdurda oluşturduğu korkunun büyüklüğü, şüphelinin kayıtlı adreslerinden yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması, hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden ifadesinin alınabilmesini dikkate alarak kaçma şüphesi ve suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirterek tutuklanmasını talep etti.

TEHDİTTEN TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.’nin sorgusunun ardından tehdit suçundan tutuklanmasına karar verdi.