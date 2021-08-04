İmamoğlu’ndan 'THK uçakları' açıklaması

Minibüs ve dolmuş odalarının başkanları ve yöneticilerinden oluşan 20 kişilik bir heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

"İSTANBUL’UN KAYBETTİĞİ ZAMANA ÜZÜLÜYORUM"

16 milyonluk İstanbul’da taksi sayısının yetersiz olduğunun her gün test edilen bir gerçek olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bu süreçte hem vatandaşların hem de esnafın yanında olduklarının altını çizdi.

Ulaşıma yapılan zamların, hükümetin ekonomi politikalarından kaynakladığına dikkat çeken İmamoğlu, “Sizlerin taksiye dönüşmeleriniz konusunda sadece İstanbul’un kaybettiği zamana üzülüyorum. Biz esnafımızın yanındayız ama önce vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımız iyi hizmet alacak. Biz, minibüsçünün yıllardır çektiği cefayı, sıkıntıyla görüyoruz. Zor zamanlardan geçti. Kendine has sistemleri var. Minibüsünü nasıl iyileştiririz? 10 yıla, 20 yıla nasıl hazırlarız; ona da çalışıyoruz. Yani onun da ucunu bırakmıyoruz. Ve beraber üreteceğiz. Yani minibüsçülük 50 sene önce başkaydı, 30 sene önce başkaydı; 15 sene önce başka yerde, şimdi başka. 10 sonra daha başka olacak değil mi? Bunları düşünmek zorundayız. Hem sizin işiniz hem benim arkadaşlarımın işi. Burada da göreceksiniz en adil şekilde sizin hakkınızı koruyacağız. Ama önce vatandaşımızın iyi hizmet almasını sağlayacağız. Bu bağlamda bu son karar hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. THK uçakları için 11 belediye başkanının ortak açıklaması hakkında konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu konuyu, hükümetle belediyelerin ilişkisi üzerinden tartışmak, konuşmak şu anki ülkenin yaşadığı bu sorunu görmemek, kendi kişisel hırsına yenik düşmek anlamına gelir. Bir kere çok içimiz yanıyor. Yani tarifsiz bir şey. Herkes eminim ki, evinde başı önde, ‘Ne yapsam’ diye kara kara düşünür durumda. Biz de bu noktada ‘Ne yapabiliriz’ çabası içindeyiz. Muğla'da olsun, Antalya'da olsun 300’e yakın personelimiz, en yetkin araçlarımızla, İstanbul olarak 16 milyon adına oradayız. Mücadelemiz sürüyor. Oradaki bütün mücadele eden vatandaşlarımıza, orman teşkilatına, itfaiye erlerine minnet duyuyoruz. Hayatını kaybedenler oldu; rahmet diliyorum. Ama günün sonunda, çare üretmeliyiz. Göz bebeğimiz Türk Hava Kurumu (THK), her çocuğun zihninde vardır bu ülkede. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en etkin, en saygın kurumlarımızın başındadır. Düştüğü durum, hepimizi üzmektedir. Yani THK demek, Kızılay demek hepimizin göğsünü kabartan kurumlar olmalı. Bu yönde atılan bu yanlış adımlarla geldiği bu durumda, biz etkin olmak istiyoruz."

“BİLİM VE TEKNİK KURULU’NU HIZLICA KURACAĞIZ”

"Tabii ki şu an tek amacımız yangının söndürülmesi ama, biter bitmez yaraların sarılması, oradaki kentsel hizmetlerin aksayan taraflarının giderilmesi konusunda -ki bütün bu noktalarda hazırlıklıyız- Bilim ve Teknik Kurulu kuracağız hızlıca. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın topluma mesaj vermesi, bu mesajın yanı sıra belediyelere yön vermesi, kurumlara çağrı yapması noktasında sıkı bir Bilim ve Teknik Kurulunu, tabanında küresel ısınmayla mücadele olan, ormanların yangınla olan mücadelesini tanımlayan bir Bilim ve Teknik Kurulu. Aynı zamanda, bu yanan alanların bundan sonra en iyi şekilde, o yerin ekolojisine göre en hızlı şekilde nasıl tedavi edileceği, tamir edileceği boyutuyla da takipçisi olacağız. Tek bir metrekaresinin yapılaşmasına müsaade edilmemesi için sıkı bir takibi belediyelerimiz üzerinden -başta Muğla ve Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve başkanlarımız üzerinden- takibi yapılacak. Biz de yanlarında olacağız. İnşallah hep birlikte bu sürecin yaralarını en hızlı şekilde sararız. Ama şunu da unutmayalım: Bu işin sorumluları vardır. Bu işin içinde ihmaller vardır. Net gözüküyor. Bu işin soruşturulması, ihmalin sahibi kimse, bunun cezasının hukuk eliyle mutlaka verilmesi konusunda da takipçi olacağız. Tabii ki bunun kurulları var, kurumları var. Biz sadece çağrı yapabiliriz. Mutlaka bunun denetleniyor ve takip ediliyor olmasını istiyoruz.”