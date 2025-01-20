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        Haberler Gündem İmamoğlu ve benzer paylaşımlara soruşturma açıklaması - Gündem Haberleri

        İmamoğlu'nun Akın Gürlek sözlerine benzer paylaşımlarda bulunanlara soruşturma

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözlerinin ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada benzer paylaşımlarda bulunanlar hakkında da ayrıca soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:52
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de harekete geçti.

        Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında ayrıca soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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        İmamoğlu hakkında soruşturma
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        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Ekrem İmamoğlu
        #İmamoğlu
        #SORUŞTURMA
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