İmamoğlu, Vali Yavuz'a tazminat ödeyecek

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Seddar Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz ile davalı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Güştah Özanadolu katıldı.
AA'nın haberine göre Avukat Yılmaz, Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını da dava dosyasına sunduklarını belirterek, "Davalı, müvekkilime hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Bu olay nedeniyle de yine aynı hakaret içeriği ile birçok insan müvekkilime hakaret etmiştir. Davalının siyasi kişiliği bulunduğu için toplumda bir algı oluşmuştur. Bu hususlar dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.
İmamoğlu'nun avukatı Özanadolu ise ceza mahkemesinde verilen kararın hukuka aykırı olduğunu ve karara itiraz ettiklerini belirterek, kararın kesinleşmesinin beklenilmesini ve davanın reddini istedi.
Özanadolu ayrıca, "Kabul etmemekle beraber bu ifade kullanıldığına dair mahkemenizce bir kanaat oluşsa dahi bu ifade, ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi.
Mahkeme, davacının 100 bin liralık tazminat talebini kısmen kabul ederek, 5 Haziran 2019'dan itibaren işleyecek yasal faizi birlikte 20 bin lira manevi tazminatın İmamoğlu'ndan alınarak davacı Yavuz'a verilmesine hükmetti.
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019'da Ordu programının ardından İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP Salonu'nda dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla Ordu'da dava açılmıştı.
Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullanmıştı.
Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta davayı karara bağlayarak, sanık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası vermişti.
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