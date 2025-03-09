İmamoğlu: Tek suçumuz, onları 4 kez yenmiş olmak

CHP’de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla 23 Mart’ta yapılacak ön seçime girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya’ya geldi.

İftar programının ardından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, Antalya’ya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu, Antalya’da turizm ve tarım politikalarını eleştirdi.

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İmamoğlu, “Biz buraya bir çiftçinin evinde iftar yaparak geldik. Çiftçinin evinde, tarımın ne kadar önemli olduğunu o evde 80 yaşına yakın bir annemizden 50’li yaşlardaki bir babadan 17, 18 yaşlarındaki torunlarından duyuyoruz. Toprağını koruyamayan ülkesini de koruyamaz. Bu kadar net. Tarımı daha verimli hale getirmek için de mutlaka güncel gelişmeleri dünya ölçeğindeki bakışı, teknolojik bir dönüşümü başlatmamız lazım. 2014 yılında Antalya’ya 17 milyon turist gelmiş. Benim hayalim bu bölgede 35 milyon turist olması. Ama turist sayısı kadar turizmin çeşitliliği, gelirin nasıl bölüşüldüğü ve sürdürülebileceğinin sağlanması önemli. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin artması, hem otel dışına çıkmalarını, hem döviz bırakmasına destek olacak” diye konuştu.

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"MARTTA HİÇBİR KAYIP VERMEDEN DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞAYACAĞIZ"

Partisinin ön seçim kararının demokrasi devrimi olarak ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sesim kısılsa da, ayağıma taş bağlasalar da, beni engellemeye çalışsalar da, bize sıkıntılar vermeye çalışsalar da size güveniyorum. Hep beraber bütün engelleri, bütün badireleri, bütün bedelleri birlikte göğüsleyeceğimiz için rahatım, huzurluyum ve mutluyum. Hep beraber dalga dalga büyüyeceğiz. Demokrasiyi bilmiyorlar ve unuttular. Sadece bir kişinin iki dudağı arasından çıkanları demokrasi zannediyorlar. 1 milyon 750 bine yakın üyemizin tek tek giderek sandığa oy atarak vereceği güce inanıyoruz. Partimizin ön seçim kararı demokrasi devrimidir. 23 Mart’ta birliğini, dirliğini sağlamış iktidar yoluna çıkıyoruz. Bu millet yeniden iktidar olsun diye kollarımızı sıvadık yola çıkıyoruz. Bu ülkeyi yönetmek ve sorumluluğunu almak için hazırız. Milletimizle birlikte büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. 23 Mart’ta hiçbir kayıp vermeden demokrasi şöleni yaşayacağız.”

REKLAM "TEK SUÇUMUZ, ONLARI 4 KEZ YENMİŞ OLMAK" Çalışma arkadaşlarının savcılığa çağrıldığını anlatan İmamoğlu, “Çalışma arkadaşlarımızı emniyet müdürlüğünden arayıp, ‘Savcılık sizi görüşmeye çağırdı’ diyorlarmış. Aranan numara ne yazık ki adliyeye ait bir numara. Arkadaşımız, ‘Ben avukatımla gelmek istiyorum’ deyince, yalnız gelmesi gerektiğini söyleyip savcının sohbet edeceğini söylüyorlar. Arayan o polise ulaşamıyorlar. Çalışma arkadaşlarımı ne için davet ediyorsunuz? Arayıp gel diyorsunuz ama avukatınla gelme, savcı seninle sohbet edecek diyorsunuz. Avukatsız savcı görüşmesi diye bir şey var mı? Ekrem İmamoğlu kadar taş düşsün başına senin. Ekrem İmamoğlu burada. Ben buradayım. Bana gelin. Milletimle beraber karşınızdayım. Bunlar benimle ilgili suç icat ediyorlar ya. Ekrem İmamoğlu 2019’dan bu yana bunlara karşı seçim kaybetmedi. Hatta 2014’den başlarsak tek suçumuz, onları 4 kez yenmiş olmak” dedi. Programda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “İktidarımızın ayak sesleri, Toroslardan Akdeniz’e oradan da tüm Anadolu’ya ışık tutacak. Gençlere kadınlara emekçilere ve tüm halkımıza umut olacak bir ön seçim olacak. Partimizin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun her daim yanındayız” diye konuştu. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.