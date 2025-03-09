Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: Tek suçumuz, onları 4 kez yenmiş olmak | Son dakika haberleri

        İmamoğlu: Tek suçumuz, onları 4 kez yenmiş olmak

        CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'taki ön seçim öncesinde Antalya'da konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "1 milyon 750 bine yakın üyemizin tek tek giderek sandığa oy atarak vereceği güce inanıyoruz. Partimizin seçim kararı demokrasi devrimidir" dedi. İmamoğlu "Ekrem İmamoğlu burada. Ben buradayım. Bana gelin. Milletimle beraber karşınızdayım. Bunlar benimle ilgili suç icat ediyorlar ya. Ekrem İmamoğlu 2019'dan bu yana bunlara karşı seçim kaybetmedi. Hatta 2014'den başlarsak tek suçumuz, onları 4 kez yenmiş olmak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu: Tek suçumuz, onları 4 kez yenmiş olmak
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP’de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla 23 Mart’ta yapılacak ön seçime girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya’ya geldi.

        İftar programının ardından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, Antalya’ya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu, Antalya’da turizm ve tarım politikalarını eleştirdi.

        İmamoğlu, “Biz buraya bir çiftçinin evinde iftar yaparak geldik. Çiftçinin evinde, tarımın ne kadar önemli olduğunu o evde 80 yaşına yakın bir annemizden 50’li yaşlardaki bir babadan 17, 18 yaşlarındaki torunlarından duyuyoruz. Toprağını koruyamayan ülkesini de koruyamaz. Bu kadar net. Tarımı daha verimli hale getirmek için de mutlaka güncel gelişmeleri dünya ölçeğindeki bakışı, teknolojik bir dönüşümü başlatmamız lazım. 2014 yılında Antalya’ya 17 milyon turist gelmiş. Benim hayalim bu bölgede 35 milyon turist olması. Ama turist sayısı kadar turizmin çeşitliliği, gelirin nasıl bölüşüldüğü ve sürdürülebileceğinin sağlanması önemli. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin artması, hem otel dışına çıkmalarını, hem döviz bırakmasına destek olacak” diye konuştu.

        REKLAM

        "MARTTA HİÇBİR KAYIP VERMEDEN DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞAYACAĞIZ"

        Partisinin ön seçim kararının demokrasi devrimi olarak ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

        "Sesim kısılsa da, ayağıma taş bağlasalar da, beni engellemeye çalışsalar da, bize sıkıntılar vermeye çalışsalar da size güveniyorum. Hep beraber bütün engelleri, bütün badireleri, bütün bedelleri birlikte göğüsleyeceğimiz için rahatım, huzurluyum ve mutluyum. Hep beraber dalga dalga büyüyeceğiz. Demokrasiyi bilmiyorlar ve unuttular. Sadece bir kişinin iki dudağı arasından çıkanları demokrasi zannediyorlar. 1 milyon 750 bine yakın üyemizin tek tek giderek sandığa oy atarak vereceği güce inanıyoruz. Partimizin ön seçim kararı demokrasi devrimidir. 23 Mart’ta birliğini, dirliğini sağlamış iktidar yoluna çıkıyoruz. Bu millet yeniden iktidar olsun diye kollarımızı sıvadık yola çıkıyoruz. Bu ülkeyi yönetmek ve sorumluluğunu almak için hazırız. Milletimizle birlikte büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. 23 Mart’ta hiçbir kayıp vermeden demokrasi şöleni yaşayacağız.”

        REKLAM

        "TEK SUÇUMUZ, ONLARI 4 KEZ YENMİŞ OLMAK"

        Çalışma arkadaşlarının savcılığa çağrıldığını anlatan İmamoğlu, “Çalışma arkadaşlarımızı emniyet müdürlüğünden arayıp, ‘Savcılık sizi görüşmeye çağırdı’ diyorlarmış. Aranan numara ne yazık ki adliyeye ait bir numara. Arkadaşımız, ‘Ben avukatımla gelmek istiyorum’ deyince, yalnız gelmesi gerektiğini söyleyip savcının sohbet edeceğini söylüyorlar. Arayan o polise ulaşamıyorlar. Çalışma arkadaşlarımı ne için davet ediyorsunuz? Arayıp gel diyorsunuz ama avukatınla gelme, savcı seninle sohbet edecek diyorsunuz. Avukatsız savcı görüşmesi diye bir şey var mı? Ekrem İmamoğlu kadar taş düşsün başına senin. Ekrem İmamoğlu burada. Ben buradayım. Bana gelin. Milletimle beraber karşınızdayım. Bunlar benimle ilgili suç icat ediyorlar ya. Ekrem İmamoğlu 2019’dan bu yana bunlara karşı seçim kaybetmedi. Hatta 2014’den başlarsak tek suçumuz, onları 4 kez yenmiş olmak” dedi.

        Programda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “İktidarımızın ayak sesleri, Toroslardan Akdeniz’e oradan da tüm Anadolu’ya ışık tutacak. Gençlere kadınlara emekçilere ve tüm halkımıza umut olacak bir ön seçim olacak. Partimizin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun her daim yanındayız” diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Habertürk Anasayfa