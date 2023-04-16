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İmamoğlu, Süryani Kilisesi'ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paskalya Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'ndaki Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti.

Giriş: 16.04.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
İmamoğlu, Süryani Kilisesi'ni ziyaret etti
DHA

Paskalya Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'ndaki Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ve cemaat üyeleri ile bir araya geldi.

"BU ŞEHİRDE YAŞAYAN ÇEŞİTLİLİĞİN VARLIĞINI TEMENNİ EDİYORUM

Bayramı Hatay'da geçireceğini söyleyen İmamoğlu, "Sizlerle bir arada olmak ve bu güzel anlarınızı sizlerle paylaşmak bizim için şölen anı. Birliğimizi, beraberliğimizin, insanlık var oldukça daim olmasını diliyorum. Bu şehirde yaşayan çeşitliliğin varlığını temenni ediyorum. Bu sene depremin bize yaşattığı acı ile beraber zor bir sene olarak başladı.

Bu zorlukların altından kalkmak bizim sorumluluğumuzda. Her inançtan her etnik kökenden insanımızı kaybettik, acımız birdir. Sizlerin desteğine ihtiyacım vardır. İstanbul bu süreçten etkilenmiştir ama bir anı ile kucaklaşma ve dayanışma ile yanında durmuştur. Bu vesileyle önümüzdeki hafta bayramı Hatay´da geçirmeyi planlıyorum. Önümüzde bir seçim takvimi var, yoğunluğumuz var ama böylesi güzel anları ıskaladığımız zaman bu şehre hakkını verememiş oluruz. Sizlerin aranızda olmaktan, kadim cemaatin içerisinde olmaktan, sizlere hizmet ediyor olmaktan mutluyumö dedi.

"HER DUAMIZDA DEVLET BÜYÜKLERİMİZİ ANIYORUZö

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ise "Lisanımız, geleneğimiz ile aynı Tanrı´yı yüceltiyoruz. Tanrı kutsal sözünde diyor ki, `İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin´. İnsan kutsaldır. Tanrı´nın isteği bu. Herkes kendi insan komşusunu severse bu dünyamız cennete dönüşür. Biz her duamızda devlet büyüklerimizi anıyoruz, birlik beraberlik için dua ediyoruz. İslam alemi oruç tutuyor, Allah kabul etsin. Yahudilerin ve İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyorum dedi.

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