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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'nun villalarına soru önergesi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun villalarına soru önergesi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği iddia edilen Sarıyer'deki 3 villaya ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:49 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:49
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        İmamoğlu'nun villalarına soru önergesi
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        İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Bekir Karakuş, İBB'nin uzun süredir karşı karşıya olduğu mali sorunların, artan bütçe açıklarının, ödenemeyen borçların, borçların kapatılması amacıyla yapılan astronomik zamların ve yurt dışı borçlanmalarının kamuoyunun gündeminde olduğunu söyledi.

        'ÇİFTE STANDART' TARTIŞMASI

        Bu durumun yanı sıra kaynak yaratmak amacıyla yeşil alanların imara açıldığını ve belediye taşınmazlarının satışı gibi yöntemlere başvurulduğunu dile getiren Karakuş, "Bu mali tablo içinde, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ilçesindeki 3 villa inşaatının bulunduğu sokakta yoğun bir bakım ve düzenleme çalışması yapıldığı dikkati çekmektedir. Bahse konu sokakta bordür taşları yenilenmiş, bölgede bulunmayan kaldırımlar yapılmış, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilmiş ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak aynı mahalledeki diğer sokaklar, çukurlar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kullanılmaz haldeyken, yalnızca söz konusu Sayın İmamoğlu'nun villalarının olduğu sokağa yatırım yapılması 'çifte standart' tartışmalarına neden olmaktadır." diye konuştu.

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        "KAMULAŞTIRILAN ALAN İÇİNDE AĞAÇ KESİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ MİDİR?"

        Bu gelişmelerin kamuoyuna yansımasının hemen ardından Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun villalarının önünde bulunan "629" ada, "175" parsel sayılı 3 bin 40 metrekarelik arazinin, 11 Temmuz 2024 tarihli, "1185964" sayılı İBB Başkanlık onayıyla ve 17 Temmuz 2024 tarihli Encümen kararıyla kamulaştırıldığının basına yansıdığını aktaran Karakuş, şöyle devam etti:

        "Bahse konu arazinin kamulaştırılması için hangi gerekçeler dikkate alınmıştır? Kamulaştırma kararının ardından, arazinin bedeli İBB tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde belirlenmiş ve 5 Ağustos 2024 tarihinde mülk sahiplerine tebliğ edilmiş midir? Mülk sahipleri kamulaştırmaya itiraz etmiş midir? Kamulaştırma süreci mülk sahipleriyle uzlaşmaya varılarak mı tamamlanmıştır? İlgili kamulaştırma sürecinde belediye kasasından 156 milyon lira ödeme yapıldığı iddiaları doğru mudur? Kamulaştırılan alan içinde ağaç kesimi gerçekleştirilmiş midir? Eğer gerçekleştirildiyse, kaç ağaç kesilmiş, kaç tanesi budanmıştır? Bu yeşil alan içinde beton zemin uygulamaları ve yol düzenlemeleri yapılmış mıdır? Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında, bu alanın kamulaştırılması hangi kamu yararı gözetilerek yapılmıştır?"

        Karakuş, belediye kaynaklarının ekonomik sıkıntılar yaşanırken belli bir bölgede ve İBB Başkanı'nın konfor alanının iyileştirmek için kullanılmasının kamu vicdanını zedeleyen bir durum olduğunu belirterek, "Eğer bu iddialar doğruysa, İBB'nin mali kaynaklarının kamu hizmetlerinden ziyade şahsi alanlara yönlendirildiği anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

        Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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