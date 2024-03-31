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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'nun sandığından Kurum çıktı

        İmamoğlu'nun sandığından Kurum çıktı

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 22:15
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        İmamoğlu'nun sandığından Kurum çıktı
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        Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı 2244 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.

        Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.

        Fotoğraf: AA

        Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.

        KURUM, KENDİ SANDIĞINDA BİRİNCİ ÇIKTI

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta ilk sırada çıktı.

        Kurum'un oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.

        Fotoğraf: DHA

        Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı, 14 oy ise geçersiz sayıldı.

        İBB Başkanlığı için bu sandıkta en yüksek oyu 142 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 98, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 6, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 5, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 4, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'ya 2, Memleket Partisinin adayı Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi adayı Umut Çınar, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Mustafa Aytaş, Adalet Birlik Partisi adayı Muharrem Mutlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a birer oy çıktı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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