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        Haberler Gündem İmamoğlu'nun Paris programına ilişkin soru önergesi verildi

        İBB Meclisinde, İmamoğlu'nun Paris programına ilişkin soru önergesi verildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:21 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:22
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        İmamoğlu'nun Paris programına ilişkin soru önergesi verildi
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        İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında gerçekleştirildi.

        Mecliste söz alan AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Çimen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verdi.

        Paris'teki İstanbul Evi olarak adlandırılan şaşaalı mekanın günlük kirasının ne kadar olduğunu soran Çimen, "Gece yapılan eğlence organizasyonunun katılımcıları kimlerdir ve ne kadar para harcanmıştır? Katılımcıların CHP Genel Merkez yöneticileri, İBB Başkanı ve ekibi ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve eşleri olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla katılımcılar bu seyahat ve organizasyon için bir bedel ödemiş midir?" diye sordu.

        Söz konusu seyahate ve organizasyona toplam ne kadar para harcandığını ve bağışçıların kimler olduğunu da soran Çimen, "Bağışçıların İBB'ye bağlı kuruluşlarla bir bağı ya da ilişkisi var mıdır? Bağışçıları açıklayacak mısınız?" sorularını yöneltti.

        Soru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Can Çobanoğlu, "Bir Olimpiyat Evidir, İstanbul Evidir gidiyor. Türkiyenin değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Bu bir siyasi mesele değildir. Olimpiyatlar dünya literatüründe ülkelerin tanıtımı için gençliğin özendirileceği ve ekonomiye çok büyük katkı sunulan platformlardır. Dolayısıyla tekraren bu soruların sorulmasının iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

        AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, "Bu organizasyonda Olimpiyat Evinde neler oldu, neler yapıldı? Bu sürece katkı verecek hangi görüşmeler yapıldı, kimleri ağırladınız? Bunlarla ilgili bugüne kadar değerlendirme duymadık. Varsa bu bilgiyi paylaşsınlar. O kadar harcanan parayla İstanbula katma değer oluşturacak ne sağladınız bunları öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi kabul edildi.

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