İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürüp AK Parti İBB Meclis grubunun, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin teklifini oylatmadığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tasarrufuyla ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İMAMOĞLU, MECLİS'İN ÇALIŞMA GÜN SAYISINI 2'YE DÜŞÜRDÜ

AA'nın haberine göre, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, dosyadaki bilgilere göre, İBB Meclisi'nin 7 Temmuz 2019 tarihli toplantısında Başkan İmamoğlu, meclisin çalışma gün sayısını 5'ten 2'ye düşürdü. Bunun üzerine meclis toplantılarının kaç gün yapılması gerektiği üzerine tartışma başladı. AK Parti, İBB Meclisi'nin kurulduğu günden beri haftanın 5 günü toplandığını, 2 günlük sürenin çok yoğun gündemin görüşülmesine yetmeyeceğini savundu.

İMAMOĞLU REDDETTİ, ÇALIŞMA SÜRESİ YARGIYA TAŞINDI

Başkan İmamoğlu ise meclis toplantıları için 2 günün yeterli olabileceğini öne sürdü. AK Parti grubu, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin öneride bulundu. Ancak İmamoğlu, bu yöndeki teklifini oylamaya sunmadan reddetti. AK Parti İBB Meclis Üyeleri Ömer Çetinkaya ve Faruk Gökkuş, İmamoğlu'nun tasarrufunu yargıya taşıdı. İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan "yürütmeyi durdurma" davasında İmamoğlu'nun uygulamasıyla ilgili mahkeme kararını açıkladı.

'HUKUKA AYKIRI, TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR'

İmamoğlu'nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracağı belirtilen kararda, "Dava konusu işlem eylül ayında yapılacak meclis toplantısına ilişkin olması ve toplantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle telafisi imkansız zararların doğacağı aşikardır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi" denildi.

İBB'NİN İTİRAZINI MAHKEME REDDETTİ

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 9 Ağustos 2019 tarihinde verdiği bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. İBB avukatı Şuğle Kınık'ın yaptığı itirazı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi görüştü. 6. İdare Dava Dairesi, 5 Eylül 2019 tarihinde oy birliğiyle itirazı reddetti. Dairenin ret kararında, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 27. maddesi uyarında dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü. Dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında, itiraz istemine konu edilen mahkeme kararı, dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü edilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolundaki kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi" hükmüne yer verildi.

'BELEDİYE MECLİSİ'NİN İRADESİ BAŞKASINA BIRAKILAMAZ'

AK Partili meclis üyesi Ömer Çetinkaya, hem idare mahkemesinin hem de istinaf mahkemesinin kendilerini haklı gördüğünü belirtti. Belediye meclisinin iradesinin bir başkasına bırakılamayacağını dile getiren Çekinkaya, "İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, 'Meclisi istediğim zaman açar, istediğim zaman kapatırım' anlayışında. Böyle bir şey kanunda yok. Belediye Meclisi, encümen ve başkanlık gibi ayrı organdan oluşuyor. Meclis, karar organıdır. Tüm şartlarını başkana bıraktığımızda bu olmaz. Meclis'in ne zaman ve ne kadar çalışacağına yine meclis karar verir. İmamoğlu, yetkisi olmadığı halde ağustosta verdiğimiz önergemizi oylatmayarak reddetmişti. Bu işlemi hukuka aykırıydı. Bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkeme bizi haklı, onu da haksız buldu ve işlemini iptal etti" dedi.

'YASAYA AYKIRI BİR DURUM YOK'

DHA'nın haberine göre, kanun maddelerinin farklı yorumlanabildiğini ve bu nedenle, bir konu hakkında mahkemelerin farklı kararlar verebildiğini savunan hukukçulardan biri, "Bize göre Başkan İmamoğlu'nun önergeyi oylatmamasında yasaya aykırı bir durum yok" dedi.

'KARARIN İCRASI MÜMKÜN DEĞİL'

Konuyla ilgili konuşan bir meclis üyesi ise, yürütmeyi durdurma kararının temmuz ayı için geçerli olduğunu ve toplantı olup bittiği için bu kararın icrasının da mümkün olmadığını belirtti. Meclis üyesi ayrıca, her ay yapılan toplantıların kaç gün yapılacağına, iş yoğunluğuna göre karar verilebileceğini, çalışma saatlerinin de değiştirilebileceğini söyledi.