İmamoğlu'nun adaylığı iki belediyeyi 'yakınlaştırdı'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkan adayı gösterdildi.

İmamoğlu'nun aday olması sosyal medyada da geniş yer buldu.

İmamoğlu'nun aday olmasının ardından Twitter'da CHP'li Kadıköy Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi'ne "Bi' yakınlaştınız sanki" diye esprili bir şekilde seslendi. Beylikdüzü Belediyesi de "Seslensen duyarım ki" diye karşılık verdi.