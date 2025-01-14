İmamoğlu'nun açtığı davada mahkemeden tazminat kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında karar açıklandı. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Duruşmada İmamoğlu'nun avukatı, "Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır" dedi. Haluk Bayraktar’ın avukatı da müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

Haluk Bayraktar, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar’ın paylaşımı sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, paylaşımın iftira içerdiği ve bu nedenle hukuki sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.