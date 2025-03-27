İmamoğlu'nu ikinci kez ziyaret edecek
CHP lideri Özel pazar günü Trabzon'da İmamoğlu'nun ailesini, pazartesi günü de Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Giriş: 27.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:06
CHP lideri Özgür Özel pazar günü Trabzon’da Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret edecek. Özel, İmamoğlu’nun ailesi ile bayramlaşacak.
CHP lideri, pazartesi günü de Silivri’deki Marmara Cezaevinde İmamoğlu’nu ziyaret edecek.
Özel, İmamoğlu ile bayramlaşıp, olağanüstü kurultay sürecini ele alacak. Ziyarette ayrıca Parti Meclisi listelerine yönelik de değerlendirmeler yapılacak.
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