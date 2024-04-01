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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum" dedi.

Paylaşımında Hatay'a da değinen İmamoğlu, "Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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