İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ticari seferlere kapatılan Atatürk Havalimanı hakkında açıklamalar yaptı. İBB'nin düzenlediği Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi'nde konuşan İmamoğlu, kentin en önemli kaynaklarından biri olduğuna işaret ettiği Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

"Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil" diyen İBB Başkanı, "16 milyon insan adına, bizim bu konuda tartışmak ve konuşmak, herkesin fikrini alabilmek en doğal hakkımız ve bunu sonuna kadar alırız. Neyi, niçin kapatıyoruz? Yarınlarda bunun negatif ve pozitif etkisi neyi getirecek, neyi götürecek? Ya bu şehir, bu ülke hepimizin" ifadelerini kullandı.

"3 HAVALİMANI BİRBİRİNE BAĞLANABİLİR"

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek de "Atatürk Havalimanı'nın çevresindeki otel ve ticari kullanımların ekonomik kayıpları var. Olası deprem sonrası lojistik destek sağlanması açısından Atatürk Havalimanı'nın çok önemli konumda olduğunu biliyoruz. 3 havalimanının entegre olarak çalıştırılmasının getireceği faydalar var. 3 havalimanının raylı sistemle birbirine bağlanması mümkün. Tekrar sormak lazım:Atatürk havalimanı neden kullanılmıyor? Bunu tartışmaya açmalıyız. Kentin bütün paydaşlarının katılımı ile kente ilişkin kararların alınması lazım" şeklinde konuştu.