Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan 'açılış' açıklaması

        İmamoğlu'ndan 'açılış' açıklaması

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler'de düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. İmamoğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı; şimdi son aldığımız bilgiye göre, 10 Mart'ta açılışını yapıyorlar. Tabii takdir edersiniz ki, beni davet etmeyecekler. Önemli değil. Davet etmeyecekler ama ne yapacaklar biliyor musunuz? O hattın parasını, bizim bütçemizden kesecekler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 21:56 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'ndan 'açılış' açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Üsküdar, Bakırköy, Maltepe ve Bahçelievler'de aday gösterilen 4 kadın adaya özellikle destek istediğini söyleyen İmamoğlu, “Biliyorsunuz, bunun bir bölüm durakları da Bahçelievler'de. Biliyorsunuz değil mi? Ataköy-İkitelli metro hattımız şimdiden İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Çobançeşme'de, Doğu Sanayi'de ve İhlas Yuva istasyonlarında sizlere hizmet edecek. Bir başka metro hattı daha var. Uzun yıllardır süren, ama şükürler olsun bitti. Bunu Bakanlık yapıyor. Zamanında Bakanlığın yapmasına karar verilmişti. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi son aldığımız bilgiye göre, 10 Mart'ta açılışını yapıyorlar. Tabii takdir edersiniz ki, beni davet etmeyecekler. Önemli değil. Davet etmeyecekler ama ne yapacaklar biliyor musunuz? O hattın parasını, bizim bütçemizden kesecekler. Çünkü Bakanlığın yaptığı bu hatların, geçmişten bugüne şehrin içindeki metro hatlarının parasını, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesiyorlar. Fakat geçmişte, yani biz göreve gelmeden önce, bu hatların ücretleri, oradaki biletlerden elde edilen gelir üzerinden kesiliyordu. Dolayısıyla 15-20 yıla yakın sürede bunun paraları kesiliyordu" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        “5 BUÇUK MİLYAR LİRAYI BİZİM BÜTÇEMİZDEN 10 AYDA KESECEKLER"

        İmamoğlu, "Biz geldikten sonra yapılan metro hatlarının parasını kesme kuralını değiştirdiler. Sabiha Gökçen hattını açtılar, hatırlar mısınız? 1 buçuk sene oluyor. O hattı açtılar. Tam 5 buçuk milyar lirayı bizim bütçemizden ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz? 10 ayda. 10 ayda, 5 buçuk milyar lira. Şimdi bu Bakırköy-Kirazlı hattının iki olayını size hatırlatayım, vicdanınıza koyun, dursun. Bir; bu hattı açıyorlar, teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Şehrimize yapılan her iyi yatırım değerli. Ama bunun da parasını bizden, bütçemize zarar verecek şekilde kesecekler. Sanki İBB Kaf Dağı'nın ardında bir belediye ya da Patagonya'da bir belediye. Bu ne devlet adabına uyar, ne insanlığa sığar. Ama bizi yıldırmaya çalışıyorlar, öyle mi? Yahu biz sizi yıldıracağız, yıldıracağız, bıktıracağız kardeşim" dedi.

        Fotoğraf: AA

        “HATTI TESLİM ALDIKTAN SONRA TRENLERİN ALIMINA GEÇECEĞİZ"

        Bakırköy-Kirazlı hattında kullanılacak trenlerin yapılan ihale gereği Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Bakın hat bitiyor ve bizim arkadaşlarımız defalarca, 'O hattın trenlerini sizin almanız gerekiyor, protokol bu şekilde' dememize rağmen, trenlerini almadılar. Şimdi hattı bitirecekler. Olan trenlerle biraz seyrek seferlere başlayacağız. Ama biz mecburen, hattı teslim aldıktan sonra trenlerin alımına geçeceğiz. Sen bakanlıksın, milletin bütçesiyle iş yapıyorsun. Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyim. Ben de milletin bütçesiyle iş yapıyorum. Birbirine hasım gibi davranmak. Böyle bir ahlakı, bizim memleketimiz vallahi görmedi, billahi görmedi. Bunların husumeti var ya, bunların husumeti, bu millete her türlü sıkıntıyı verir. Allah korusun bunların husumetinden. Ama ben size söyleyeyim. Vallahi billahi, vız gelir tırıs gider. Biz neleri aşmadık? Bu sorunları da aşarız" diye konuştu.

        Fotoğraf: AA

        REKLAM

        Bahçelievler mitinginde konuşmasının ardından seçim otobüsünden inen Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelerek denetim amiri olduğunu söyleyen bir kişi, kartvizitini İmamoğlu'na vererek 'Sana yapılan sabotajları var, sabotajları var' dedi. Buna karşılık kartviziti gösteren Ekrem İmamoğlu, 'Seni arayacağım' diyerek seçim otobüsüne tekrar bindi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Habertürk Anasayfa