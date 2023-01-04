İmamoğlu'ndan 6'lı masaya davet

İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu 6 Ocak cuma günü açılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6'lı masadaki diğer liderleri de davet etti.

Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu metro açılışına katılacak.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise programları müsait olmadığı için etkinliğe katılamayacak.

6 lider son olarak İmamoğlu'na hapis cezası verildikten bir gün sonra Saraçhane’de bir araya gelmişti.