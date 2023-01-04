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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 6'lı masaya davet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 6 Ocak'taki Dudullu-Bostancı metro açılışına 6'lı masanın liderlerini davet etti. Mahir Kılıç'ın haberi...

Giriş: 04.01.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
İmamoğlu'ndan 6'lı masaya davet
İmamoğlu'ndan 6'lı masaya davet
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İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu 6 Ocak cuma günü açılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6'lı masadaki diğer liderleri de davet etti.

Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu metro açılışına katılacak.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise programları müsait olmadığı için etkinliğe katılamayacak.

6 lider son olarak İmamoğlu'na hapis cezası verildikten bir gün sonra Saraçhane’de bir araya gelmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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