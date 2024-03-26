İmamoğlu: Mührü doğru yerde kullanacaksınız

Üsküdar'da Halk Buluşması'nda konuşan İmamoğlu, kendisi ve partisinin Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş için oy istedi.

Üsküdar'da açtıkları Kent Lokantası'ndan 226 bin 950 kişinin faydalandığını söyleyen İmamoğlu, "Birkaç gün sonra mühür size gelecek. Elinizde mühür olacak. Mührü doğru yerde kullanacaksınız. Bu kullanacağınız mühür, sizlerin geleceği. En önemli kararın onayı olacak. İstanbul'da zaten işiniz kolay. Biliyorsunuz; iki tane aday var. O zaten 31 Mart'a kadar çalışsın, biraz hayat dersi alsın, sonra Ankara'ya yollayacağız onu. Şimdi gelirken dersine çalışmadı. Ben bazen çok detaylı anlatıyorum ki, benim anlatımlarımdan İstanbul'u biraz daha tanısın da öyle gitsin Ankara'ya diye." ifadelerini kullandı.

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"5 YILDA 65 KİLOMETRE METRO AÇTIK"

Görev süresi boyunca İstanbul'da yaptıkları çalışmaları anlatan İmamoğlu, "Var mıydı 100 bin çocuğa burs dağıtmak? Biz dağıttık. Sadece Üsküdar'da 10 bin gencimiz, üniversite burslarından faydalanıyor. Onlar, halka ait alanları, bir avuç insana dağıttılar mı? Salacak’ta yıkımlar yaptık; gördünüz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez, 5 yılda 65 kilometre metroyu açtık. Onların 25 yılda yaptığının yarısını, biz 5 yılda yaptık." dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart'a 4 gün kaldı. Bugünü saymıyoruz. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Yani şu var ya; 1, 2, 3, 4, 5...8. Onun gibi bir şey ama benimki gerçek. 4 gün. Pazarı da sayarsak 5. Ben onu bir gün bulup, 65 adım attıracağım ona."

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