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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: Masallar anlatanlara itibar etmeyin - Öne çıkan haberler

        İmamoğlu: Masallar anlatanlara itibar etmeyin

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Siyasi hesaplarla, kurgularla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itibar etmeyin

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:28
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        İmamoğlu: Masallar anlatanlara itibar etmeyin
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Ataşehir ve Ümraniye’de sürdürdü. Öğle saatlerinde Ataşehir’de Halk Sağlığı Merkezi açılışına katılan İmamoğlu daha sonra Ümraniye’de düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

        İmamoğlu, “Biz milletin iradesi ile gelir, milletin iradesiyle gideriz. Bakın önünüzde sadece iki seçenek var. Siyasi hesaplarla, kurgularla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itibar etmeyin" dedi.

        Fotoğraf: AA

        "İNSANLARIMIZ ÜLKEMİZİ TERK ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Halk Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuştu. İmamoğlu, “Son yıllarda üzülerek tanık oluyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Özellikle yapılan yanlış politikalar on binlerce gencimiz gibi hekimlerimiz için de Türkiye'deki hayatı ve meslek icralarını zorlaştırıyor. Özellikle hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının bu güzel ülke için canla başla çalışan insanlarımız ülkemizi terk etmek zorunda kalıyor. Bu anlamda giderek eksiliyoruz."

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        "Tıptaki geleneklerimizi, gücümüzü kaybediyoruz. Kalanların hayatı da hiç kolay değil. Her gün görüyoruz, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerini duyuyoruz. Bu beni çok derinden üzüyor. Bunun kadar kötü bir şey yok. Bu konudaki tedbirlerin alınması, bu konuda bir çözüm üretilmesi, özellikle merkezi idarenin, hükümetin gerekli yasal düzenlemelerle hekimlerimizin güvenliğini, özellikle can güvenliğini sağlama çağrısında bulunmak istiyorum. Ülkemizin bekasını gerçekten önemsiyorlarsa; sağlık gibi en önemli beka sorununu da daha fazla hasıraltı etmesinler. Çok güzel bir söz, insanı duygulandırıyor her zaman."

        Fotoğraf: AA

        "Beni Türk hekimlerine emanet edin demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bugün de sağlığımızın sizlere emanet olduğunu buradan söylemek isterim. Her vatandaşımızın da aynı duyguda olduğunu belirtmek isterim. Tabii bunun mümkün olması İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de elimizden geleni, gerektiğinde daha fazlasını yapmaya da devam edeceğiz ve bütün sağlık çalışanlarımızın en üst düzeyde yanlarında olacağız. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

        “BİZ MİLLETİN İRADESİ İLE GELİR, MİLLETİN İRADESİYLE GİDERİZ"

        Ümraniye meydanında düzenlenen halk buluşmasında konuşan Ekrem İmamoğlu, “Biz milletin iradesi ile gelir, milletin iradesiyle gideriz. Bakın önünüzde sadece iki seçenek var. Siyasi hesaplarla, kurgularla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itibar etmeyin. Önünüzde sadece iki seçenek var. İstanbul; ya ihmal, israf, ihanet devrine dönecek ya da icraat, hizmet, yatırım yolunda yürüyecek. Önünüzde iki seçenek var. İstanbul ya yeniden ayrımcılığın, partizanlığın pençesine düşecek ya da adalet ve kardeşlik yolunda ilerleyecek. Bakın önünüzde iki seçenek var. İstanbul; ya tam gaz geri ya da tam yön ilerileri diyecek. Tam yönleri diyecek" şeklinde konuştu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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