İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem seferberlik planının sunumunda konuştu.
İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:
-Yaşadığımız afetin hepimize yüklediği çok büyük bir sorumluluk var. 10 binlerce canımız belki hala göçük altından çıkarılmayı beklerken normal yaşamımıza devam edemeyiz.
-Depremi ülkemizin birinci sorunu olarak tartışmamız lazımdır.
-İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.
'BİR BEKA MESELESİ'
-Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir.
-Gerçekçi stratejilere mutlaka ihtiyacımız vardır. Kaynağa ihtiyacımız vardır. İşbirliğine ihtiyacımız vardır. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor.
'BİLİM YEGANE IŞIĞIMIZDIR'
-Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Bilimi görmezden gelerek yola devam etmemiz mümkün değildir.
-Aşamalandırılmış yol haritasına ihtiyacımız var.
-Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz.
-İş başına geldiğimizden beri yaptığımız pek çok afet çalışmalarını defalarca gözden geçirdik.