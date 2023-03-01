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Haberler İş-Yaşam İmamoğlu'dan deprem için seferberlik açıklaması

İmamoğlu: Yüksek seviyeli seferberlik başlatıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem dirençli bir İstanbul için yüksek seviyeli seferberlik başlattıklarını belirterek "Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Bilimi görmezden gelerek yola devam etmemiz mümkün değildir" dedi

Giriş: 01.03.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
İmamoğlu'dan deprem için seferberlik açıklaması
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem seferberlik planının sunumunda konuştu.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:

-Yaşadığımız afetin hepimize yüklediği çok büyük bir sorumluluk var. 10 binlerce canımız belki hala göçük altından çıkarılmayı beklerken normal yaşamımıza devam edemeyiz.

-Depremi ülkemizin birinci sorunu olarak tartışmamız lazımdır.

-İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.

'BİR BEKA MESELESİ'

-Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir.

-Gerçekçi stratejilere mutlaka ihtiyacımız vardır. Kaynağa ihtiyacımız vardır. İşbirliğine ihtiyacımız vardır. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor.

'BİLİM YEGANE IŞIĞIMIZDIR'

-Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Bilimi görmezden gelerek yola devam etmemiz mümkün değildir.

-Aşamalandırılmış yol haritasına ihtiyacımız var.

-Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz.

-İş başına geldiğimizden beri yaptığımız pek çok afet çalışmalarını defalarca gözden geçirdik.

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