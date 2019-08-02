02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'deki istifalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Haleva'nın ziyareti sırasında konuşan İmamoğlu, belediye bünyesinde inanç masası kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Özellikle İstanbulumuzda bu dönemde başlatmayı arzu ettiğimiz bir inanç masası çalışmamız var. Sizinle de irtibat kuracak arkadaşlarımız. Her inanç grubumuzun yaşadığı problem veya istek olabilir. Yönetim tarafından anında hissedilmesi açısından bu çalışmayı başlattık. Şu anda öyle bir dönem oluşturuyoruz. Herkesin kendi maneviyatıyla birlikte mutlu olmasını istiyoruz" dedi. Haleva ise İmamoğlu´na çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
YAVAŞ: TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ
İmamoğlu, Haleva'nın ardından, ziyaretine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kapıda karşıladı ve birlikte bir süre makamında görüştü. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tasarruf politikalarıyla ilgili bir soru üzerine Mansur Yavaş, "Ankaralı'ya hizmet etmek için israfı ortadan kaldırıp tasarruf etmekten ve gelirlerimizi artırmaktan başka bir çaremiz olmadığını biliyoruz ve bunu yapmaya başladık. İlk 100 günde bunun sonuçlarını aldık. Almaya da devam edeceğiz. Bizim 11 büyükşehir belediye başkanı olarak amacımız şu: artık belediyecilik ve yolsuzluk kelimelerinin yan yana gelmemesi. Bunu tarihe gömmek için elimizden geleni yapacağız. Katılımcı, şeffaf şekilde inşallah bütün belediye başkanlarımızla hizmet ederek Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyoruz" yanıtını verdi.
İMAMOĞLU: EKİBİMİZLE BERABER YOLUMUZA YÜREYECEĞİZ
İSKİ yönetiminin istifaları hatırlatılan İmamoğlu ise atamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını belirterek, şunları söyledi:
"İSKİ yöneticilerinin takdiridir ama hem kurum içinde çalışmak istediklerimiz var hem kurum dışından sürece katmak istediğimiz ekibimiz var. Kurum içi hafızayı yok sayarak yol yürümeyeceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek. Bunlar doğaldır zaten biz söylemiştik. Bizimle uyumlu çalışma konusunda tereddütü olan arkadaşların varsa siyasi arkadaşların iştiraklerden istifa etmelerinin doğru olduğunu söylemiştik. Bugüne kadar doğru yapılan hizmetlerin bu şehre emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yol yürüyeceklerimiz de vardır. Yeni getireceğimiz arkadaşlarımız da vardır. Umuyorum İSKİ'nin bundan sonraki dönemi geçmişteki döneminden çok daha başarılı olması yönünde çok yoğun çalışmamız olacak."
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