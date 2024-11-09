İmamoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu

İBB Başkanı İmamoğlu, Kırıkhan ilçesinde İBB Emekçileri Lisesi teslim töreninde, deprem kentlerinin yeniden ayağa kaldırılmasında her insanın sorumluluğu olduğunu söyledi.

Açılan okulun eğitim adına öneminden bahseden İmamoğlu, "2 bin 789 metrekare inşaat alanına sahip 12 derslikli, fizik laboratuvarı, kimya, biyoloji sınıfı, güzel sanatlar atölyesi, çok amaçlı salonu, yemekhanesi, spor salonu ve spor sahasından oluşan bu güzel binamız, özellikle KİPTAŞ ve şehircilik kurumumuzun tecrübesiyle ilk ara tatil sonrasında yeni eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde hazırlandı. Okulumuzu çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

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İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de okulun yapımında katkı sağlayanlara teşekkür etti. REKLAM İmamoğlu ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kestikten sonra okulu gezdi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu, Antakya Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. PARK AÇILIŞINA KATILDI Samandağ ilçesinde Sahil Parkı açılışına da katılan İmamoğlu, buradaki konuşmasında, depremin acılarının sürdüğünü ifade etti. Depremlerle ilgili ciddi adımlar atılması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu tür konular siyasi malzeme yapılacak, üzerinde tepinilecek meseleler değildir." dedi.

İmamoğlu, Hatay'ın ve afetzedelerin yanında olmaya gayret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Bu anlayışla Hatay'a, memleketimizin her köşesine birlikte sahip çıkacağız, tüm yaralarımızı dostlukla, kardeşlikle saracağız. Bizim birliğimizi, dayanışmamızı ve hep bir olmamızı güçlendireceğiz. İnşallah o içerinizdeki hüznü ve yüzünüzdeki o sitemi de sizlere unutturacağız. Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu şehre, ülkeye sahip çıkıp geleceğe Hatay'ı ve özellikle 11 şehrimizi hazırlayacağız. Herkesin güvenle ve mutlulukla yaşayacağı bir ülke var edeceğiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum."

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da parkın yapımındaki destekleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından milletvekilleri ve partililerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. HATAY VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İMAMOĞLU'NA YANIT Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki sözlerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten cevap geldi. Masatlı, İmamoğlu'nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki sözleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkesin kendi işine bakması gerektiğini belirtti.

"Bölgeye ara sıra siyaset yapmak ve deprem turisti olarak gelen bir zat, bugün şahsıma yönelik yalan ve yanlış ifadelerde bulunmuştur." ifadesini kullanan Vali Masatlı, şunları kaydetti: "6 Şubat 2023'te yaşadığımız asırların felaketinden bu yana, gece gündüz demeden sahada aktif çalışan bir idareci olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselemdir.' diyerek bizlere emanet ettiği kadim şehrimiz Hatay'ımıza büyük bir onur ve kararlılıkla hizmet etmekteyim. Aziz milletimiz, kimin hangi koşullarda kaçamak işler yaptığını ve sorumluluklarından kaçtığını çok iyi bilmektedir. Depremin ilk günlerinden itibaren bu güzel şehrin her karış toprağına emeğini katan biri olarak, yalan ve iftiralarla, halkımızı galeyana getirip provoke ederek siyasi çıkar elde etmeye çalışanların bu şehre hiçbir katkısı olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını hatırlatmak isterim. Bu arada depremin ilk günlerinde Hatay'da Koordinatör Valiliğim sırasında 112 Deprem Koordinasyon Merkezine bir deprem turisti olarak gelen bu zat ile görüşen Vali de bendim. Milletimizin bizden beklentisi nettir ve bu doğrultuda sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin aksine, bizler görevimizin başındayız. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırma mücadelemizden ve kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Herkes kendi işine baksın."

Masatlı, gününü kentteki inşa ve imar çalışmalarını takip ederek geçirdiğini anlatarak, bunlarla ilgili detaylar ve fotoğraflar da paylaştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de sosyal medya hesabından bugün Atakaş Hatayspor'un Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaştığı Süper Lig maçını takip ettiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim. Hatayspor'umuzun maçını hemşehrilerimle izledim. Gecem gündüzümle Hatay'ımdayım." paylaşımında bulundu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ? Antakya'ya geldikleri için şehrin valisi ve belediye başkanının izne çıktığını söyleyen İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, "Biz buraya geldik diye şehrin valisi de izne çıktı şehrin büyükşehir belediye başkanı da. Şimdi ben bunlara eskiden üzülüyordum ama ben onlara iyilik yapıyorum onlar için dua ediyorum. Diyorum ki; Allah sizi ıslah etsin, Allah size akıl versin. Şimdi bu tam bir nezaketsizliktir ama önemli değil. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Benim için hakkını vermeyen vekil değil; hakkını vermeyen, temsil etmeyen yönetici değil. Benim için asıl olan millet millet, sizsiniz. Ben onlara dua etmeye devam edeceğim Allah akıl versin. Bu arada bu aralar bir moda var. Ekrem İmamoğlu'na laf atarsak birinin gözüne gireriz. Onların kimin gözüne girmek istediğini biliyorsunuz değil mi? Bir kişi. Yeter ki onun gözüne girsinler. Hani kameraya girmeye çalışanları hatırlıyorsunuz değil mi yaninda durmaya çalışanları. Yahu onun değil, milletin yanında olacak, milletin yanında duracaksın, milletin. Ama biz bunu bunlara öğreteceğiz. Yavaş yavaş. Bak, ne yapalım? Hızla olmuyor ama yavaş yavaş, olacak. Bazı eksiklerimiz olabilir, bazı hatalarımız olabilir. Düzelteceğiz. Milletimizin hak ettiği özgürlügü, bu güzel cumhuriyete yakışan demokrasiyi elde etmek için size söz veriyorum. Bu kardeşiniz yola çıkmıştır. Sizi mahcup etmeyecek ve bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.